Xử phạt người cha giao con trai 4 tuổi cầm lái ca nô 25/05/2026 11:12

(PLO)- Người cha ở Đồng Tháp cho con trai 4 tuổi cầm lái ca nô trên sông Tiền, quay clip rồi lan truyền trên mạng xã hội

Ngày 25-5, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã ra quyết định xử phạt một trường hợp giao phương tiện thủy cho trẻ em điều khiển khi chưa đủ điều kiện.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một bé trai tự tay cầm lái, điều khiển ca nô di chuyển trên sông Tiền, gây lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Bé trai được người cha giao cầm lái ca nô trên sông Tiền.

Lực lượng CSGT tỉnh Đồng Tháp làm việc với người cha giao cho con trai lái ca nô trên sông Tiền.

Qua xác minh, anh THT (37 tuổi, ngụ phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp) là người đăng tải clip, đồng thời giao ca nô mang số đăng ký BV-1038 cho con trai sinh năm 2022 điều khiển trong khoảng 3 phút.

Kiểm tra cho thấy giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của ca nô đã hết hiệu lực từ ngày 3-4-2017 (tức gần 8 năm), giấy đăng ký phương tiện vẫn mang tên người bán cũ; bản thân anh T cũng không có chứng chỉ chuyên môn điều khiển phương tiện thủy theo quy định.

Đội Cảnh sát đường thủy số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh T. Ngoài ra, anh T còn bị yêu cầu gỡ bỏ đoạn clip đã đăng trên mạng xã hội.

Căn cứ mức độ vi phạm, CSGT đã xử phạt anh T tổng cộng 16,7 triệu đồng về các hành vi không đăng ký lại phương tiện, sử dụng giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hết hiệu lực, người lái phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn và giao người không đủ tuổi điều khiển phương tiện.