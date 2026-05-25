Hơn 100 người xuyên đêm tìm kiếm bé gái 12 tuổi bị lũ cuốn mất tích tại Đà Lạt 25/05/2026 09:07

(PLO)- Gần 20 giờ đồng hồ trôi qua, lực lượng chức năng đã tìm kiếm trên diện rộng nhưng vẫn chưa tìm thấy bé gái 12 tuổi bị cuốn trôi ở Đà Lạt.

Đến 8 giờ 30 phút sáng nay 25-5, lực lượng tìm kiếm bé gái 12 tuổi bị nước lũ cuốn trôi ở phường Lang Biang - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã được huy động lên tới cả trăm người. Việc tìm kiếm được triển khai trên diện rộng nhưng đến thời điểm này vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Các lực lượng chia nhau tìm kiếm ở các con mương, suối.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút, tại khu vực con suối ở phường Lang Biang – Đà Lạt, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh sau trận mưa lớn kéo dài.

Lực lượng tìm kiếm nỗ lực xuyên đêm.

Trong lúc đi ngang qua khu vực này, một bé gái 12 tuổi, là học lớp 6 không may bị dòng nước lũ cuốn mất tích.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người dân địa phương cùng chính quyền phường Lang Biang - Đà Lạt đã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm dọc khu vực hạ lưu con suối.

Sáng nay lực lượng tìm kiếm được huy động nhiều hơn và mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Tối qua và sáng nay, lượng người tìm kiếm được huy động và tập hợp rất đông chia nhau tìm kiếm tại các con suối, mương nước nhưng vẫn chưa có kết quả.