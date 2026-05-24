Kiểm tra lưu trú, công an phát hiện súng và ma túy trong nhà cho thuê 24/05/2026 10:47

(PLO)- Kiểm tra lưu trú tại một căn nhà cho thuê ở Tây Ninh, lực lượng chức năng phát hiện khẩu súng ngắn kiểu rulo, đạn, dao cùng dụng cụ hút ma túy.

Rạng sáng 24-5, trong quá trình kiểm tra lưu trú tại một căn nhà cho thuê ở ấp Bình Phú, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đã phát hiện một khẩu súng ngắn, đạn cùng dụng cụ sử dụng ma túy, đồng thời đưa các đối tượng có mặt về trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khẩu súng được lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 10 phút ngày 24-5, tổ tuần tra tiến hành kiểm tra căn nhà cho thuê tại ấp Bình Phú, xã Nhựt Tảo. Căn nhà này được bà ĐTKT (56 tuổi, ngụ xã Hiệp Phước, TP.HCM) thuê để ở.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5 người gồm 3 nam và 2 nữ đang có mặt tại khu nhà chòi phía sau nhà. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra lưu trú và test nhanh ma túy đối với những người này.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 bộ dụng cụ hút ma túy. Tiếp tục mở rộng kiểm tra, tổ công tác phát hiện thêm 1 khẩu súng ngắn có hình dáng kiểu rulo cùng 2 viên đạn. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 2 con dao.

Nguyễn Trung Hiếu và Mai Võ Hoàng Phúc bị phát hiện dương tính với chất ma túy. Ảnh: CTV

Trong 5 người có mặt tại hiện trường gồm lực lượng chức năng Nguyễn Trung Hiếu (20 tuổi, xã Nhựt Tảo, Tây Ninh) và Mai Võ Hoàng Phúc (23 tuổi, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh) được xác định dương tính với chất ma túy qua test nhanh.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguồn gốc khẩu súng, số đạn và các tang vật liên quan.