Khởi tố hai người sản xuất hàng chục tấn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả 16/06/2026 10:53

(PLO)- Kiểm tra cơ sở sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tại Khánh Hòa, cảnh sát phát hiện hàng ngàn sản phẩm được làm giả với nhiều nhãn hiệu khác nhau.

Ngày 16-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nhiêu Thắng Lộc (33 tuổi) và Nguyễn Trung Hiếu (39 tuổi, cùng ngụ xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa). Cả hai bị điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Cảnh sát tống đạt các lệnh tố tụng đối với Nhiêu Thắng Lộc và Nguyễn Trung Hiếu. Ảnh: AB

Thông tin ban đầu, qua kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón tại thôn 1, xã Phước Hà do Nguyễn Trung Hiếu làm đại diện, lực lượng công an phát hiện nhiều sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có thông tin ghi trên nhãn không đúng với thực tế.

Quá trình điều tra xác định từ tháng 9-2025, Lộc và Hiếu cùng góp vốn mua sắm máy móc, nguyên vật liệu để tổ chức sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đưa ra thị trường tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Dù không có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, không có hồ sơ chất lượng sản phẩm, không công bố hợp quy và không được cấp quyết định lưu hành, từ tháng 10 đến tháng 12-2025, hai bị can vẫn trực tiếp sản xuất 1.614 sản phẩm phân bón và 340 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật các loại.

Những nhãn hiệu được hai nghi can làm giả. Ảnh: AB

Theo cảnh sát, trong số này có khoảng 14 tấn sản phẩm đã được tiêu thụ ra thị trường với nhiều nhãn hiệu, chủng loại khác nhau. Qua đó, các đối tượng thu lợi bất chính hơn 148 triệu đồng.

Kết quả giám định, xác minh cho thấy toàn bộ số sản phẩm do Lộc và Hiếu sản xuất là hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng và nhãn hàng hóa.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.