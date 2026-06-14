Va chạm giữa tàu du lịch và thuyền máy chở khách ở Cát Bà, 1 người tử vong 14/06/2026 21:09

(PLO)-Vụ việc khiến thuyền chở khách bị chìm. Cả 11 người trên thuyền máy đều được cứu nạn kịp thời, tuy nhiên một nữ du khách sau đó đã tử vong tại trung tâm y tế.

Tối 14-6, theo thông tin của PLO, sáng cùng ngày, tại khu vực Vạn Bội, vịnh Lan Hạ (đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng) vừa xảy ra vụ tai nạn đường thủy giữa tàu du lịch và thuyền máy chở khách khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 40 cùng ngày, tàu du lịch Minh Anh - Cát Bà Eco Tourist 86 (BKS HP-5665), thời điểm xảy ra vụ việc đang chở 31 khách, đã va chạm với thuyền máy Bảy Hoa (BKS HP-3847), đang có 11 người trên thuyền.

Các phương tiện hoạt động gần khu vực phối hợp cứu vớt toàn bộ hành khách gặp nạn. Ảnh cắt clip

Sau va chạm, thuyền máy HP-3847 bị chìm. Các phương tiện hoạt động gần khu vực đã phối hợp cứu vớt toàn bộ hành khách gặp nạn, đưa lên tàu HP-5665 và vận chuyển vào bờ để cấp cứu.

Trong số các nạn nhân được cứu, chị N.T.N (trú xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên) có biểu hiện khó thở, ngất và được đưa vào Trung tâm Y tế Cát Hải cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong vào khoảng 9 giờ 10 cùng ngày.

Những hành khách còn lại sức khỏe ổn định, được cơ quan chức năng làm việc để phục vụ công tác xác minh, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để đưa về quê mai táng theo phong tục địa phương.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.