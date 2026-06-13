Bắt giữ 2 người cắt trộm dây sạc xe điện trị giá hàng trăm triệu đồng 13/06/2026 19:47

(PLO)- Công an phường Long Trường, TP.HCM đã bắt giữ 2 người liên quan vụ cắt trộm dây sạc tại trạm sạc xe điện trên đường Võ Chí Công, gây thiệt hại khoảng 270 triệu đồng.

Ngày 13-6, Công an phường Long Trường, TP.HCM cho biết đã bắt giữ 2 người liên quan vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại một trạm sạc xe điện trên đường Võ Chí Công.

TP.HCM: 2 người nghiện rượu cắt trộm dây sạc xe điện trị giá hàng trăm triệu đồng.

Trước đó, tối 12-6, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an phường Long Trường tiếp nhận tin báo của ông H là đại diện được ủy quyền Công ty Cổ phần Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green, về việc nhiều thiết bị tại trạm sạc bị kẻ gian cắt trộm.

Trạm sạc xe điện bị 2 thanh niên cắt trộm dây điện trị giá hàng trăm triệu đồng. Ảnh: CA

Theo trình báo, sáng cùng ngày, khi kiểm tra trạm sạc đặt tại số 240 Võ Chí Công, ông H phát hiện 13 dây sạc cùng đầu súng sạc đã bị cắt rời khỏi các trụ sạc và lấy đi. Theo ông H, tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính khoảng 270 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Long Trường tổ chức truy xét và bắt giữ Hồ Cầm (46 tuổi, quê Quảng Ngãi) và Trương Quốc Huy (39 tuổi, ngụ TP.HCM).

Tại cơ quan công an, hai người khai do thường xuyên tụ tập uống rượu nên đã cùng một người khác bàn bạc cắt trộm dây sạc tại trạm xe điện. Sau khi lấy được tài sản, các nghi phạm đem đốt lớp vỏ bên ngoài để lấy lõi đồng bán cho cơ sở thu mua phế liệu, lấy tiền mua rượu uống.

Hồ Cầm (46 tuổi, quê Quảng Ngãi, bên phải) và Trương Quốc Huy (39 tuổi, ngụ TP.HCM) tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Bước đầu, hai người thừa nhận đã cắt trộm 3 trong số 13 dây sạc mà phía bị hại trình báo mất. Công an cho biết thời điểm bị bắt giữ, cả hai đều trong tình trạng có mùi rượu nồng nặc.

Hiện Công an phường Long Trường đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và truy tìm người còn lại có liên quan.

Công an cũng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản công cộng, kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi trộm cắp, phá hoại tài sản để được xử lý theo quy định của pháp luật.