Bắt giữ người đập phá hàng loạt tủ đổi pin xe điện ở TP.HCM 02/06/2026 11:59

(PLO)- Thua trong đầu tư chứng khoán, Nam đã dùng đá đập phá hàng loạt tủ đổi pin xe điện của doanh nghiệp trên nhiều địa bàn tại TP.HCM, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Ngày 2-6, Công an phường Linh Xuân phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai Nguyễn Công Nam (41 tuổi, ngụ Bình Thạnh) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản sau khi người này được xác định là nghi phạm đập phá hàng loạt tủ đổi pin xe điện trên địa bàn TP.HCM, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

VIDEO: Bắt người đàn ông đập phá hàng loạt tủ đổi pin xe điện ở TP.HCM.

Trước đó, Công ty Cổ phần Phát triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-GREEN đã có đơn gửi Công an TP.HCM trình báo việc nhiều tủ đổi pin xe điện của doanh nghiệp bị đập phá trên các tuyến đường được cơ quan chức năng cấp phép lắp đặt.

Hàng chục tủ đổi pin bị phá hoại

Theo doanh nghiệp, trong quá trình triển khai hệ thống tủ đổi pin xe điện phục vụ nhu cầu người dân và góp phần thực hiện chủ trương chuyển đổi xanh, phát triển giao thông xanh của Chính phủ và TP.HCM, công ty đã bố trí các tủ đổi pin trên nhiều địa bàn thuộc TP.HCM.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, đơn vị này phát hiện 10 tủ đổi pin tại 5 vị trí thuộc các phường Sài Gòn, Thủ Đức và Linh Xuân bị đập phá, gây hư hỏng nghiêm trọng màn hình, camera giám sát cùng nhiều thiết bị kỹ thuật khác.

Một điểm đổi pin gần Công viên Gia Định cũng bị Nguyễn Công Nam đập phá hư hỏng. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo thống kê ban đầu, riêng ba tủ đổi pin đầu tiên được xác định bị phá hoại có giá trị tài sản hơn 176 triệu đồng. Chi phí sửa chữa, thay thế màn hình và khắc phục hư hỏng ước tính hơn 14 triệu đồng mỗi tủ.

Công ty cho rằng hành vi phá hoại không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn ảnh hưởng đến hoạt động phục vụ cộng đồng, tác động tiêu cực đến môi trường đầu tư và chủ trương phát triển hạ tầng xanh của TP.HCM.

Truy xét nhanh người đập phá

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó, ngày 30-5, quản lý phát triển mạng lưới của V-GREEN, trong quá trình khảo sát trên đường Phạm Văn Đồng, phường Linh Xuân, phát hiện ba tủ đổi pin do công ty quản lý bị đập phá.

Camera an ninh ghi nhận hình ảnh Nguyễn Công Nam dùng đá ném vào tủ đổi pin xe điện. Ảnh: PHẠM HẢI

Các hạng mục hư hỏng gồm ba màn hình điều khiển và một camera giám sát. Tổng thiệt hại bước đầu được xác định khoảng 180 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Linh Xuân đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dữ liệu camera an ninh, rà soát các tuyến đường liên quan để truy xét nghi phạm.

Đến tối 1-6, Công an phường Linh Xuân phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM kiểm tra, làm việc với Nguyễn Công Nam (41 tuổi, ngụ Bình Thạnh, hiện sống lang thang).

Tại cơ quan công an, Nam thừa nhận đã dùng đá đập vỡ màn hình các trạm đổi pin xe điện trên đường Phạm Văn Đồng vào ngày 28-5.

Hiện trường 3 tủ đổi pin xe điện bị hư hỏng trên đường Phạm Văn Đồng, phường Linh Xuân. Ảnh: PHẠM HẢI

Mở rộng đấu tranh, Nam khai từ cuối tháng 4-2026 đến nay đã thực hiện hành vi tương tự tại khoảng 10 điểm đặt tủ đổi pin trên địa bàn TP.HCM.

Theo lời khai, trước đây Nam từng làm việc cho một đơn vị thuộc hệ sinh thái Vingroup. Sau đó, Nam tham gia đầu tư chứng khoán và cho rằng mình bị thiệt hại tài chính nên Nam đã dùng đá nhặt ven đường đập phá các tủ đổi pin nhằm thu hút sự chú ý và mong muốn doanh nghiệp giải quyết các vấn đề cá nhân của mình.

Nguyễn Công Nam tại cơ quan công an sau khi bị xác định là người đập phá nhiều tủ đổi pin xe điện trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi hủy hoại tài sản của Nguyễn Công Nam để xử lý theo quy định pháp luật.

Việc nhanh chóng truy xét, làm rõ nghi phạm chỉ sau thời gian ngắn tiếp nhận tin báo tiếp tục cho thấy kết quả của sự quyết liệt, trách nhiệm giữa Công an phường Linh Xuân và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM trong thực hiện cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn” do Ban Giám đốc Công an TP.HCM phát động.

Qua đó không chỉ kịp thời xử lý hành vi vi phạm pháp luật, mà còn góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM.