Cháy dữ dội ở kho phế liệu ở Tây Ninh 31/05/2026 20:23

(PLO)- Đám cháy bùng phát dữ dội tại kho phế liệu ven Quốc lộ 1 ở Tây Ninh, tạo cột khói đen bốc lên cao khiến nhiều hộ dân khẩn trương di dời tài sản.

Đến gần 19 giờ ngày 31-5, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh mới dập tắt hoàn toàn vụ cháy lớn xảy ra tại một kho phế liệu ven Quốc lộ 1, thuộc ấp Bình Nghị, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ bên trong kho chứa phế liệu. Do gặp gió lớn, đám cháy nhanh chóng bùng phát dữ dội, lan rộng ra khu vực xung quanh. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét, bao trùm nhiều nhà dân lân cận.

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội. Ảnh: TRỌNG NHÂN

Chỉ trong thời gian ngắn, lửa đã bao trùm toàn bộ kho chứa do bên trong tập kết nhiều vật liệu dễ cháy. Toàn bộ tài sản cùng lượng lớn phế liệu bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ngọn lửa sau đó có nguy cơ cháy lan sang tiệm vá xe liền kề và bén vào phía sau một căn nhà gần đó, khiến nhiều hộ dân hốt hoảng di dời tài sản để tránh thiệt hại.

Phát hiện vụ việc, người dân địa phương mang nước và các dụng cụ thô sơ đến hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, do sức nóng lớn và khói dày đặc, việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt dập tắt ngọn lửa. Ảnh: TRỌNG NHÂN

Nhận tin báo, Công an xã Nhựt Tảo phối hợp Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh điều động hai xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng chữa cháy triển khai phun nước khoanh vùng từ bên ngoài để ngăn cháy lan, sau đó tiếp cận trực diện dập lửa. Do diện tích kho rộng, chứa nhiều vật liệu dễ bén lửa nên công tác chữa cháy kéo dài gần 2 giờ.

Vụ cháy thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng kín một đoạn Quốc lộ 1 để theo dõi, quay phim, gây ảnh hưởng giao thông qua khu vực.

Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.