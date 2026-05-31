Bắt giam cựu cán bộ địa chính chứng thực sai 5 hồ sơ chuyển nhượng đất 31/05/2026 17:16

(PLO)- Công an TP Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam một cựu cán bộ địa chính phường do chứng thực sai năm hợp đồng chuyển nhượng đất, gây thiệt hại 2,5 tỉ đồng

Ngày 31-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ, cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Hải Đăng (cựu cán bộ địa chính phường) để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đăng là công chức địa chính thuộc UBND phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (cũ), được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tham mưu cho lãnh đạo UBND phường thực hiện các thủ tục theo quy định.

Bị can Huỳnh Hải Đăng, cựu cán bộ địa chính phường ở Cần Thơ lợi dụng chức vụ quyền hạn chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sai quy định

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, vào các năm 2020 và 2021, Đăng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, tiếp nhận hồ sơ và chứng thực sai quy định đối với năm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, gây thiệt hại tài sản gần 2,5 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.