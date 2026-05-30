Xe tải lao xuống kênh sau va chạm thành cầu, tài xế đi cấp cứu 30/05/2026 09:24

(PLO)- Một xe tải va chạm với thành cầu Bà Đỏ rồi rơi xuống kênh tại xã Thủ Thừa, Tây Ninh, khiến tài xế bị thương và phải đi cấp cứu.

Sáng 30-5, lực lượng chức năng xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh, đang điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn khiến tài xế xe tải bị thương và phải đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 20 phút cùng ngày, tại cầu Bà Đỏ (thuộc ấp An Hòa 3, xã Thủ Thừa), xe tải 60C-726.28 do anh Nguyễn Văn Thắng điều khiển lưu thông từ hướng ấp An Hòa 3 về hướng xã Mỹ Thạnh. Khi đến khu vực cầu Bà Đỏ, phương tiện bất ngờ va chạm với thành cầu.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Cú va chạm mạnh khiến xe tải mất kiểm soát, lao khỏi mặt cầu và rơi xuống kênh bên dưới. Tài xế Nguyễn Văn Thắng cũng bị rơi theo phương tiện.

Sau khi vụ việc xảy ra, người dân và lực lượng chức năng đã hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Anh Nguyễn Văn Thắng được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị do bị thương trong vụ tai nạn.

Tài xế bị thương nặng sau vụ va chạm xe tải vào thành cầu. Ảnh: CTV

Vụ việc không gây thiệt hại về người tại hiện trường nhưng đã làm hư hỏng một xe tải cùng phần lan can cầu Bà Đỏ. Hiện mức độ thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.

Nhận được tin báo, Công an xã Thủ Thừa đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận dấu vết, tổ chức điều tiết giao thông và thực hiện các bước điều tra nguyên nhân vụ tai nạn theo quy định.

Hiện, vụ việc đang được Công an xã Thủ Thừa tiếp tục điều tra, làm rõ.