Công an tìm nhân chứng liên quan vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 9 tử vong 28/05/2026 17:54

Ngày 28-5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã phát thông báo, truy tìm nhân chứng liên quan vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 9 tử vong.

Khu vực xảy ra tai nạn. Ảnh: N.D

Theo thông báo, hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang thụ lý điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 9 giờ 15 ngày 27-5 tại quốc lộ 14, đoạn qua phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk.

Thời điểm trên, tài xế Đỗ Đình Chánh (27 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) điều khiển xe tải 50H-172.14 lưu thông theo hướng từ Lâm Đồng đi Đắk Lắk.

Khi di chuyển qua địa bàn phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, xe tải của anh Chánh xảy ra va chạm với xe đạp điện do em TTHN (15 tuổi, học sinh lớp 9, trường THCS Nguyễn Trường Tộ, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, di chuyển theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến em N bị xe tải cán, tử vong tại chỗ.

Để phục vụ công tác xác minh, làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị những ai trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn giao thông, hoặc có thông tin, hình ảnh (từ camera hành trình, camera an ninh khu vực lân cận) liên quan đến vụ việc, cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra.

Người dân có thể cung cấp thông tin thông qua Thiếu tá Đàm Hùng Quân, số điện thoại 0849473333 hoặc cung cấp trực tiếp tại Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ 333 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, mọi thông tin của người cung cấp sẽ được giữ bí mật theo quy định của pháp luật nếu người cung cấp có yêu cầu.