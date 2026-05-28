Thanh niên trộm xe máy tự té bất tỉnh bên đường và bị bắt 28/05/2026 17:54

(PLO)- Thanh niên ở Đắk Lắk trộm xe máy thì bị té, bất tỉnh bên đường do thắng gấp và bị công an bắt.

Ngày 28-5, thông tin từ Công an xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Y Jham Kpơr (17 tuổi, ngụ xã Dang Kang, tỉnh Đắk Lắk).

Y Jham Kpơr tại cơ quan công an. Ảnh: S.Đ

Trước đó, ngày 26-5, Công an xã Ea Ning tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một nam thanh niên nằm bất tỉnh bên lề đường, thuộc thôn 2A, xã Ea Ning, bên cạnh có một xe máy bị ngã.

Công an xã Ea Ning tiến hành kiểm tra, xác minh và xác định người này là Y Jham Kpơr. Tại cơ quan công an, Y Jham Kpơr khai nhận, trong lúc điều khiển xe máy thì do phanh gấp nên tự té ngã.

Tuy nhiên, qua xác minh, công an xác định được Y Jham Kpơr đã trộm cắp chiếc xe máy liên quan của anh NVL (34 tuổi, ngụ xã Ea Ning).

Đấu tranh mở rộng, Y Jham Kpơr khai nhận còn thực hiện thêm hai vụ trộm cắp xe máy tại xã Dang Kang và Ea Ning vào các ngày 17 và 18-5.

Đến rạng sáng 23-5, Y Jham Kpơr tiếp tục trộm chiếc xe trên của anh L. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, Y Jham Kpơr thắng gấp, té ngã bị ngất lịm và bị công an bắt giữ.