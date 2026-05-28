Tây Ninh: Nam sinh lớp 5 nhập viện khẩn cấp sau khi bị bạn 'tác động' 28/05/2026 12:28

(PLO)- Một nam sinh lớp 5 tại Tây Ninh bị chấn thương sọ não sau va chạm với bạn cùng lớp, phải chuyển gấp lên Bệnh viện Nhi Đồng 3 TP.HCM điều trị.

Ngày 28-5, thông tin từ UBND xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh đã có báo cáo chính thức về vụ việc một học sinh Trường Tiểu học An Ninh Đông xảy ra thương tích khiến một nam sinh lớp 5 bị chấn thương sọ não, phải chuyển tuyến điều trị khẩn cấp tại Bệnh viện Nhi Đồng 3 TP.HCM.

Theo đó, vào khoảng 9 giờ 10 phút ngày 26-5, tại Trường Tiểu học An Ninh Đông, xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh xảy ra vụ việc liên quan hai học sinh là LTA và PHT, cùng sinh năm 2015, học lớp 5/5 của trường. Trong quá trình sinh hoạt tại trường, em A. đã có hành vi “tác động” vào đầu em T. khiến nam sinh này bị thương nặng.

Vụ việc xảy ra trong khuôn viên trường An Ninh Đông. Ảnh: CTV

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, giáo viên nhà trường đã nhanh chóng đưa em T. đến Trạm Y tế xã An Ninh sơ cứu. Nạn nhân được khâu nhiều mũi trên vùng đầu do vết thương khá nghiêm trọng.

Tuy nhiên, sau sơ cứu, em T. xuất hiện tình trạng nôn ói liên tục. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình lập tức đưa em đến Bệnh viện Xuyên Á Hậu Nghĩa để tiếp tục thăm khám.

Qua kiểm tra, các bác sĩ nhận định tình trạng của học sinh này chuyển biến nặng, vượt quá khả năng điều trị tại chỗ nên quyết định chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Nhi Đồng 3 để điều trị chuyên sâu.

Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, em T đã nhập viện an toàn. Hiện sức khỏe của nam sinh vẫn đang được các bác sĩ theo dõi tích cực.

Sau vụ việc, Ban giám hiệu Trường Tiểu học An Ninh Đông đã cử một Phó Hiệu trưởng cùng hai giáo viên đi theo xe cấp cứu để hỗ trợ gia đình chăm sóc học sinh.

Liên quan vụ việc, UBND xã An Ninh đã chỉ đạo Công an xã phối hợp các bên liên quan khẩn trương xác minh nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm giữa hai học sinh.

Đồng thời, địa phương yêu cầu nhà trường tiếp tục phối hợp với gia đình để chăm sóc, động viên tinh thần học sinh bị nạn; tăng cường công tác quản lý học sinh, giáo dục kỹ năng ứng xử và đẩy mạnh phòng chống bạo lực học đường nhằm bảo đảm an toàn trong môi trường sư phạm.