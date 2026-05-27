Phạt 7,5 triệu đồng người ghép ảnh mặc quân phục công an đăng mạng xã hội 27/05/2026 17:58

(PLO)- Công an TP Hải Phòng xử phạt hành chính chủ tài khoản mạng xã hội “Văn Sỹ Hp” vì chia sẻ thông tin giả mạo trên mạng xã hội và sử dụng trái phép hình ảnh, trang phục Công an nhân dân.

Ngày 27-5, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tiên Lãng phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP phát hiện tài khoản mạng xã hội “Văn Sỹ Hp” đăng tải hình ảnh cá nhân ghép mặc quân phục Công an nhân dân kèm nội dung không đúng, thu hút nhiều lượt tương tác, bình luận.

Qua xác minh, chủ tài khoản là NVS, 35 tuổi, trú tại xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng. Người này không thuộc lực lượng Công an nhân dân.

Lực lượng chức năng làm việc với NVS. Ảnh: CAHP

Công an xã Tiên Lãng phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hải Phòng làm việc, củng cố hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với NVS về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo trên mạng xã hội và sử dụng trái phép hình ảnh, trang phục Công an nhân dân.

Cơ quan chức năng đã hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với ông NVS với tổng số tiền 7,5 triệu đồng theo quy định của pháp luật.

Thông qua vụ việc trên, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng, chỉnh sửa, ghép hình ảnh mặc quân phục lực lượng vũ trang để đăng tải lên mạng xã hội. Cùng với đó, người dân không đăng tải thông tin gây hiểu nhầm, giả mạo cơ quan, tổ chức, cá nhân, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia hoạt động trên không gian mạng. Mọi hành vi vi phạm sẽ được phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.