Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được: Chiến công xuất sắc của Công an TP.HCM mang tầm quốc tế 27/05/2026 18:58

(PLO)- Khen thưởng lực lượng triệt phá vụ án giết người ở trung tâm thành phố, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an TP.HCM mang tầm quốc tế.

Chiều ngày 27-5, Thường trực Thành ủy và UBND TP.HCM đã tổ chức buổi trao thưởng, biểu dương lực lượng công an triệt phá thành công vụ án giết người xuyên quốc gia do hai nghi phạm người nước ngoài thực hiện tại trung tâm TP.

Chiến công mang tầm vóc quốc tế

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định đây là chiến công đặc biệt xuất sắc và mang ý nghĩa quốc tế sâu sắc.

Ông Được nhấn mạnh: "Hôm nay tôi rất là vinh hạnh, rất là tự hào và đặc biệt biểu dương thành tích phải nói hết sức xuất sắc của ngành Công an nhân dân đã ghi một cái chiến công hết sức ý nghĩa. Nó không chỉ có ý nghĩa cho quốc gia Việt Nam mà nó còn mang ý nghĩa quốc tế. Đây là tổ chức tội phạm mang tính quốc tế khi nạn nhân cũng như là hung thủ đều là có quốc tịch nước ngoài".

Chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ sự khâm phục khi lực lượng phá án đã hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn kỷ lục. Chỉ trong vòng 72 tiếng đồng hồ, một dự án vô cùng phức tạp đã được triệt phá thành công, bắt giữ toàn bộ tội phạm.

Theo ông Nguyễn Văn Được, chiến công này đã thể hiện trọn vẹn bản lĩnh, trí tuệ cùng sự chỉ đạo rất quyết liệt của Bộ Công an, Công an TP.HCM và đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Công an tỉnh Tây Ninh.

Thay mặt lãnh đạo TP, ông Nguyễn Văn Được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự chỉ đạo kịp thời của Bộ Công an và tinh thần trách nhiệm của lực lượng phối hợp.

Nhìn về chặng đường phía trước, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân trong việc bảo vệ bình yên cho Tổ quốc và nhân dân.

Qua đó, đảm bảo môi trường an toàn để phát triển kinh tế, xứng đáng xây dựng TP.HCM trở thành một "thành phố không ma túy" và là một thành phố bình yên cho sự phát triển.

Công an TP.HCM quyết tâm giữ vững bình yên cho nhân dân

Theo Công an TP.HCM, chiến công xuất sắc này là kết quả nổi bật ngay trong những ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn” nhằm chuyển hóa các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự.

Thay mặt lực lượng phá án, Trung tướng Mai Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.HCM đã phát biểu đáp từ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo TP.

Trung tướng Mai Hoàng khẳng định, thành công của chuyên án đến từ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, sự vào cuộc của các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương cùng sự đồng hành, chia sẻ của chính quyền và đặc biệt là sự hỗ trợ to lớn từ quần chúng nhân dân.

Đến nay, cơ quan điều tra đã xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật, chứng minh rõ ràng hành vi, động cơ và mục đích gây án.

"Tiếp theo, Công an TP.HCM và các đơn vị sẽ tiến hành điều tra để chứng minh đúng bản chất của vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đó cũng là thể hiện cái bản lĩnh của lực lượng Công an nhân dân nói chung và đặc biệt là Công an TP.HCM và các đơn vị phối hợp", Trung tướng Mai Hoàng nhấn mạnh.

Trước sự kỳ vọng của chính quyền và nhân dân, Giám đốc Công an TP.HCM thay mặt toàn lực lượng hứa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công hơn nữa trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng công an quyết tâm thực hiện tốt lời căn dặn của Chủ tịch UBND TP, phát huy tinh thần "Vì nhân dân quên mình", "Vì nhân dân hy sinh" để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người dân, xây dựng TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình và đặc biệt an toàn.