Sắp có 'app' quản lý sử dụng tạm vỉa hè, lòng đường tại TP.HCM 27/05/2026 17:52

(PLO)- UBND TP.HCM thống nhất chủ trương thí điểm ứng dụng phần mềm quản lý việc sử dụng tạm lòng đường, vỉa hè trong 18 tháng.

Ngày 27-5, UBND TP.HCM ban hành công văn chỉ đạo việc triển khai ứng dụng phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM thống nhất chủ trương ứng dụng phần mềm Quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TP theo đề xuất của Sở Xây dựng.

UBND TP.HCM vừa thống nhất chủ trương thí điểm ứng dụng phần mềm quản lý việc sử dụng tạm lòng đường, vỉa hè trong 18 tháng. Ảnh: NGUYỆT NHI

Thời gian thực hiện (giai đoạn đầu) là 18 tháng kể từ ngày ban hành công văn này. Việc thực hiện giai đoạn tiếp theo sẽ được xem xét, quyết định trên cơ sở đánh giá toàn diện kết quả thực hiện ở giai đoạn đầu và đảm bảo tuân thủ Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Kinh phí thực hiện giai đoạn đầu do Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam - Viễn thông TP.HCM tự thu xếp vốn thực hiện và không yêu cầu bồi hoàn trong mọi trường hợp.

Chủ trương này không tạo cơ sở ưu tiên cho Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam – Viễn thông TP.HCM trong lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ ở giai đoạn tiếp theo.

Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam – Viễn thông TP.HCM có trách nhiệm tiếp thu hoàn thiện, thực hiện đầy đủ các thủ tục, nội dung yêu cầu theo ý kiến chuyên môn của Sở Khoa học và Công nghệ, thực hiện Chứng nhận đánh giá an toàn thông tin định kỳ hàng năm theo đúng quy định.

Đồng thời, tuân thủ đầy đủ quy định của Luật Bảo vệ dữ liệu các nhân, Luật Dữ liệu, Nghị định 356/2025; cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân của tổ chức, cá nhân xin cấp phép trong và sau khi kết thúc thực hiện, không sao lưu, không khai thác, không sử dụng dữ liệu cho bất kỳ mục đích thương mại nào sau khi bàn giao.

Phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan để liên thông phần mềm với “Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Xây dựng” để đảm bảo đồng bộ trong công tác giải quyết hồ sơ.

Cạnh đó, hỗ trợ công tác đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm cho công chức, người lao động tại Sở Xây dựng, UBND các xã, phường, đặc khu, bố trí đội ngũ nhân sự kỹ thuật để kịp thời hỗ trợ vận hành hệ thống trong suốt quá trình thực hiện.

Sở Xây dựng - cơ quan chủ trì triển khai thực hiện chủ trương nêu trên - có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan hỗ trợ Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam – Viễn thông TP.HCM trong suốt quá trình triển khai thực hiện.

Cụ thể, cung cấp các quy định pháp luật, quy trình nghiệp vụ, biểu mẫu, dữ liệu nền (danh mục tuyến đường được phép sử dụng tạm thời, bản đồ ranh giới, mức thu phí) phục vụ cấu hình hệ thống.

Lựa chọn địa bàn thực hiện ở giai đoạn đầu; ưu tiên triển khai trước tại một số phường/xã đại diện cho các khu vực đặc thù như khu vực trung tâm, ngoại thành, khu vực có nhu cầu cao sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên ngành, đảm bảo việc triển khai thực hiện tuân thủ quy định pháp luật.

Cũng theo công văn, sau khi kết thúc giai đoạn đầu, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện đánh giá toàn diện kết quả thực hiện; căn cứ tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan để tham mưu, đề xuất UBND TP xem xét, quyết định phương án cho giai đoạn tiếp theo.