Phó Chủ tịch TP.HCM: Để đi sâu quản lý trật tự đô thị, đòi hỏi vào cuộc quyết liệt 25/05/2026 19:32

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường nhìn nhận quá trình quản lý trật tự đô thị và vỉa hè phải “vừa làm vừa khắc phục”.

Chiều 25-5, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Kế hoạch số 53 của Chủ tịch UBND TP về triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị và xây dựng xã, phường, đặc khu bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.

Đề xuất phân cấp cho phường quản lý vỉa hè

Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ tịch UBND phường An Đông, cho biết trước tình trạng kinh doanh, buôn bán hàng rong vẫn diễn biến phức tạp ở một số nơi, đặc biệt là khu vực trước cổng bệnh viện, trường học và các chợ, phường An Đông đã xây dựng phần mềm thu phí, cấp phép sử dụng lòng đường, vỉa hè.

Phần mềm đã được chạy thử nghiệm và chính thức đưa vào vận hành từ ngày 15-5. Kết quả, tính đến 12 giờ ngày 25-5, hệ thống đã tiếp nhận 58 trường hợp đăng ký; trong đó 50 trường hợp thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng và 8 trường hợp thuộc thẩm quyền UBND phường An Đông), với tổng số phí đăng ký đạt hơn 911 triệu đồng.

Cụ thể, 44 trường hợp đăng ký trông giữ phương tiện giao thông trong trường hợp cần thiết; 10 trường hợp đăng ký phục vụ công trình xây dựng; 4 trường hợp phục vụ sự kiện văn hóa, lễ hội.

Lãnh đạo phường An Đông đánh giá mô hình đã mang lại hiệu quả tức thời, nhận được sự đồng thuận cao từ các đơn vị và nhân dân trên địa bàn phường An Đông. Đặc biệt, mô hình đã tối ưu hóa không gian công cộng, giảm đáng kể tình trạng đậu, đỗ xe lộn xộn; tăng tính công khai, minh bạch, công bằng và ngăn chặn triệt để các hành vi tiêu cực.

Đồng thời, tạo lập nguồn thu chính đáng cho ngân sách nhà nước để phục vụ công tác duy tu, bảo dưỡng hạ tầng đường bộ. Tiết kiệm tối đa thời gian và đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân.

Từ đó, phường an Đông đề xuất TP phân cấp thẩm quyền quản lý hệ thống vỉa hè, tuyến đường về cho UBND cấp phường (tương tự như thẩm quyền của cấp quận trước đây). Điều này sẽ tạo sự chủ động, linh hoạt cho địa phương trong quản lý nhà nước, hỗ trợ giải quyết thủ tục cho người dân nhanh chóng hơn.

Phường An Đông kiến nghị TP sớm có chính sách, cơ sở pháp lý cho phép người dân đăng ký sử dụng vỉa hè để kinh doanh, mua bán nhằm đáp ứng thực tiễn phát triển đô thị và giải quyết bài toán sinh kế.

Rà soát, đánh giá phần mềm cấp phép sử dụng vỉa hè

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn TP đã được quan tâm, đạt được nhiều kết quả tích cực, có chuyển biến rõ nét.

Công tác quản lý đã từng bước đi vào chiều sâu; nhiều địa bàn, tuyến đường, khu vực trước đây vốn phức tạp về trật tự đô thị thì nay đã có sự chuyển biến, thay đổi.

Tuy nhiên, ông đánh giá thực tế vẫn còn một số địa phương thực hiện chưa quyết liệt, đồng bộ và thường xuyên. Nhiều địa phương có triển khai nhưng kế hoạch tổ chức thực hiện, phân công nhiệm vụ lại chưa rõ ràng. Ông nhấn mạnh nếu thực sự đi sâu vào việc này, đòi hỏi sự vào cuộc rất quyết liệt; đồng thời cần có sự phối hợp liên ngành trong quản lý, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự đô thị.

Ông Bùi Xuân Cường nhìn nhận quá trình quản lý trật tự đô thị và vỉa hè hiện nay phải “vừa làm vừa khắc phục”. Một mặt, phải lập lại trật tự đô thị, nhất là vỉa hè, lòng đường; nhưng mặt khác, cần thực hiện đồng bộ cơ sở hạ tầng.

Theo ông, có những hoạt động trên vỉa hè, lòng đường trước đây được phép như sử dụng tạm thời vào mục đích kinh doanh, thì nay lại không có cơ sở pháp lý. Chúng ta chỉ được sử dụng vỉa hè để trông giữ phương tiện giao thông tạm thời và một số hoạt động tạm thời khác chứ không được kinh doanh, gây ảnh hưởng nhất định đến đời sống thực tiễn.

"Theo pháp lý hiện hành, toàn bộ hoạt động kinh doanh trên vỉa hè là không được phép. Định nghĩa vỉa hè rất rõ ràng là phần từ mép nhà ra tới bó vỉa lòng đường” – ông nói.

Thời gian tới, ông Bùi Xuân Cường đề nghị các xã, phường khẩn trương ban hành các kế hoạch thực hiện trong tháng 5. Cạnh đó, cần xây dựng các mô hình phường/xã kiểu mẫu về văn minh đô thị tại đặc khu Côn Đảo, xã Thạnh An, phường Xuân Hòa và phường Sài Gòn.

Ông đề nghị sở, ngành cần làm rõ quy định phân cấp quản lý vỉa hè, đánh giá lại việc giao vỉa hè về cho địa phương quản lý. Việc lắp đặt biển báo, camera giám sát cũng cần được rà soát nhanh chóng.

Về phần mềm quản lý sử dụng tạm thời vỉa hè để trông giữ xe, ông đề nghị Văn phòng UBND TP rà soát lại, nếu đủ điều kiện thì tham mưu để TP triển khai ngay trên phần mềm dùng chung của Sở Xây dựng trên toàn TP từ ngày 1-6.

Phó Chủ tịch TP.HCM cũng đề nghị Sở Tài chính khẩn trương tổng hợp các báo cáo về kinh phí hỗ trợ, duy tu, mua sắm trang thiết bị cho các lực lượng quản lý trật tự đô thị.