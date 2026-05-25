Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản 25/05/2026 19:35

Chiều 25-5, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đã đến thăm, chúc mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 đến Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tại chùa Huê Nghiêm, phường An Khánh.

Đi cùng đoàn có ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM.

Bí thư Trần Lưu Quang thăm hỏi sức khỏe, gửi lời chúc mừng đến Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, tăng ni, Phật tử cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng đón mùa Phật đản an lành, hạnh phúc.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã đến chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh) thăm, chúc mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 đến Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng. Ảnh: THANH TUYỀN

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang ghi nhận, tri ân những đóng góp của tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong các hoạt động Phật sự, từ thiện, an sinh xã hội; đồng thời khẳng định Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành, tham gia tích cực, hiệu quả các chương trình lớn của TP.HCM, góp phần xây dựng và phát triển TP.

Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM cũng chúc Đức Pháp chủ luôn khỏe mạnh, tiếp tục là chỗ dựa niềm tin, biểu tượng tinh thần để định hướng, giáo dục, dẫn dắt chức sắc, Phật tử đóng góp cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đất nước và TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chúc sức khỏe Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng. Ảnh: THANH TUYỀN

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TP.HCM luôn hỗ trợ cho Giáo hội TP nói riêng và Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung.

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng bày tỏ vui mừng khi TP ngày càng phát triển, có nhiều chương trình ý nghĩa hướng đến nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Lãnh đạo TP.HCM chụp hình cùng Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng. Ảnh: THANH TUYỀN

Sau đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM và Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM và Hòa thượng Thích Lệ Trang tại Việt Nam Quốc Tự. Ảnh: TRƯƠNG HOÀNG GIANG

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cũng thông tin những nội dung liên quan tới sự phát triển của TP.HCM.

Ông đã chia sẻ thông tin về tình hình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp sau gần 1 năm hoạt động, nhất là việc xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ người dân tốt hơn. TP.HCM cũng đang thực hiện chủ trương tăng công viên cây xanh, không gian công cộng phục vụ người dân.

Bí thư Thành ủy TP.HCM mong muốn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP cùng tăng ni, Phật tử tiếp tục chung tay, đồng hành cùng TP. Ảnh: TRƯƠNG HOÀNG GIANG

Bí thư Thành ủy TP.HCM mong muốn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP cùng tăng ni, Phật tử tiếp tục chung tay, đồng hành cùng TP vì hạnh phúc của mọi người, mọi nhà. Ông chúc Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng Ban Trị sự, tăng ni, Phật tử TP.HCM một mùa Phật đản hạnh phúc, thân tâm an lạc.

*Chiều cùng ngày, đoàn lãnh đạo TP.HCM do ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch năm 2026.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Giác Toàn. Ảnh: HOÀNG HÙNG/SGGP

Tại Pháp viện Minh Đăng Quang, thay mặt lãnh đạo TP, ông Lê Quốc Phong thăm hỏi sức khỏe và trân trọng ghi nhận những cống hiến của Hòa thượng Thích Giác Toàn đối với Phật giáo Việt Nam cũng như sự phát triển của TP.HCM.

Ông Lê Quốc Phong chúc Hòa thượng Thích Giác Toàn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam; động viên tăng ni, đồng bào phật tử đoàn kết, gắn bó, cộng đồng trách nhiệm với các cấp chính quyền TP.HCM; chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.