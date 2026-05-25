Cần Thơ rà soát việc thực hiện 9 kết luận thanh tra giai đoạn trước sáp nhập 25/05/2026 14:56

(PLO)- Ngoài kiểm tra kết quả thực hiện, Tổ công tác cũng làm rõ khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của việc không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra.

Thanh tra TP Cần Thơ vừa ban hành quyết định thành lập Tổ kiểm tra việc thực hiện 9 kết luận thanh tra trên địa bàn TP Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang giai đoạn trước sáp nhập.

Đợt thanh tra này thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP về việc tổ chức kiểm tra, rà soát các kết luận thanh tra còn tồn đọng.

Cụ thể, 9 kết luận thanh tra được kiểm tra đợt này gồm:

Kết luận thanh tra số 1572 ngày 18-12-2020 của Chánh Thanh tra TP Cần Thơ về dự án đầu tư xây dựng công trình BVĐK huyện Vĩnh Thạnh do UBND huyện làm chủ đầu tư.

Kết luận thanh tra số 1979 ngày 13-12-2023 của Chánh Thanh tra TP Cần Thơ về dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL Tiểu dự án TP Cần Thơ (Dự án 2).

Kết luận thanh tra số 1262 ngày 30-11-2018 của Chánh Thanh tra TP Cần Thơ về việc thanh tra toàn diện Trung tâm dịch vụ tư vấn thuộc BQL các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ.

Kết luận thanh tra số 07 ngày 19-8-2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng về quản lý, điều hành của Sở Khoa học và Công nghệ đối với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ trong thực hiện chính sách, pháp luật về tài chính và xây dựng cơ bản.

Kết luận thanh tra số 654 ngày 12-9-2019 của Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang về thanh tra toàn diện dự án khu thương mại dân cư và tái định cư phường IV, xã Vị Tân (TP Vị Thanh), do Công ty CP Liên Minh làm chủ đầu tư.

Kết luận thanh tra số 03 ngày 10-5-2022 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng về trách nhiệm của các sở, ngành và địa phương về công tác quản lý nhà nước đối với dự án khu nhà ở thương mại Văn Minh (phường 2, TP Sóc Trăng), trong việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở, quy hoạch, xây dựng, kinh doanh bất động sản và các pháp luật có liên quan.

Kết luận thanh tra số 01 ngày 6-2-2023 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng về việc thanh tra toàn diện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Nguyễn Khuyến (thị xã Vĩnh Châu).

Kết luận thanh tra số 03 ngày 27-5-2021 của Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang về thanh tra toàn diện dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực 5, phường Thuận An (thị xã Long Mỹ), do Công ty TNHH MTV H&B làm chủ đầu tư.

Kết luận thanh tra số 08 ngày 24-8-2023 và Kết luận thanh tra số 09 ngày 25-8-2023 sửa đổi, bổ sung một phần nội dung của Kết luận thanh tra số 08 của Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang về việc thanh tra công tác quản lý thu, chi tài chính; đầu tư xây dựng; mua sắm, quản lý tài sản đối với Chủ tịch UBND TP Vị Thanh.

Nội dung kiểm tra gồm kết quả việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra. Tổ công tác cũng làm rõ khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng sẽ kiểm tra các hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra.