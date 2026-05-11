Cần Thơ: Lý do không thu hồi 195 nền đất tại cụm dân cư vượt lũ ở Hậu Giang cũ 11/05/2026 17:59

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu không thu hồi 195 trường hợp được giao đất sai quy định tại Cụm dân cư vượt lũ xã Vị Đông (huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang cũ) theo kiến nghị của Chánh Thanh tra TP.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa ký ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra tại cụm dân cư vượt lũ xã Vị Đông (huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang cũ), nay là xã Vị Thanh 1.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra liên quan đến những sai phạm tại dự án Cụm dân cư vượt lũ xã Vị Đông. Đồng thời, trong thời hạn 45 ngày, phải báo cáo kết quả thực hiện gửi về Thanh tra TP theo dõi, tổng hợp.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Chủ tịch UBND xã Vị Thanh 1 phối hợp với những cơ quan liên quan rà soát các hộ dân đã nhận chuyển nhượng; từ đó yêu cầu các hộ còn nợ thanh toán dứt điểm các khoản tài chính theo quy định. Ảnh: CHÂU ANH

Đáng chú ý, đối với 192 trường hợp giao đất sai và 3 trường hợp bố trí từ dự án khác vào cụm dân cư vượt lũ xã Vị Đông, căn cứ điểm d khoản 2 và khoản 4 Điều 152 Luật Đất đai năm 2024, người đứng đầu UBND TP đề nghị Chủ tịch UBND xã Vị Thanh 1 không thu hồi đất, nền nhà những trường hợp này.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP giao Chủ tịch UBND xã Vị Thanh 1 phối hợp với các Sở NN&MT, Xây dựng, Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát các hộ gia đình, cá nhân đã nhận chuyển nhượng lô nền, nhà trong cụm dân cư vượt lũ.

Từ đó, tiếp tục yêu cầu thanh toán các khoản nợ theo quy định. Cạnh đó, hướng dẫn các hộ lập thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm theo quy định đối với các tập thể, cá nhân có vi phạm theo Kết luận thanh tra nêu.

Như PLO thông tin, Thanh tra TP Cần Thơ vừa có Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong bình xét các hộ dân được mua trả chậm nền nhà tại cụm dân cư vượt lũ xã Vị Đông (huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang cũ), nay là xã Vị Thanh 1, chỉ ra nhiều sai phạm.

Cụ thể, Thanh tra xác định UBND xã Vị Đông đã tổ chức bình xét cấp trên là 192 trường hợp chưa đúng tiêu chí theo hướng dẫn. Trên cơ sở hồ sơ xét duyệt của xã, Ban Chỉ đạo huyện Vị Thủy đã tham mưu trình UBND huyện phê duyệt giao 192 nền sai đối tượng, với tổng diện tích hơn 13.362m2 đất ở, số tiền tạm tính hơn 3,5 tỉ đồng. Thanh tra cũng phát hiện có 3 trường hợp được bố trí từ dự án khác vào cụm dân cư vượt lũ xã Vị Đông.

Đối với 195 trường hợp này, Thanh tra TP khẳng định đây là những trường hợp này phải thu hồi đất do vi phạm về pháp luật đất đai. Tuy nhiên, việc giao đất sai xuất phát từ lỗi của cơ quan chức năng, người dân là người hưởng lợi từ các chính sách trên.

Mặt khác, hiện nay, phần lớn các hộ được giao đất đã cho thuê, sang nhượng qua nhiều người, quá trình sử dụng từ khi được giao đến nay hơn 10 năm. Từ đó, dẫn đến việc thu hồi đất là không khả thi, có nguy cơ phát sinh điểm nóng phức tạp. Do đó, Thanh tra TP kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo UBND xã Vị Thanh 1 không thu hồi đất đối với các trường hợp này.

Đoàn thanh tra còn ghi nhận có 79 trường hợp sau khi được phê duyệt, bố trí nền nhà đã chuyển nhượng, cho tặng, cho thuê không đúng quy định. Cạnh đó, có 73 trường hợp chưa thực hiện đúng cam kết “Khi cất nhà xong, vào nhà mới ở thì tháo dỡ nhà cũ”.