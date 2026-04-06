Cần Thơ: Giao nền cụm dân cư vượt lũ sai quy định cho 12 cán bộ 06/04/2026 16:15

(PLO)- Thanh tra TP Cần Thơ xác định việc sử dụng cụm dân cư vượt lũ làm nhà công vụ cho cán bộ là sai quy định, từ đó kiến nghị kiểm điểm 9 tập thể và 15 cá nhân.

Thanh tra TP Cần Thơ vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong bình xét hộ dân được mua nền nhà trả chậm tại các cụm dân cư vượt lũ trên địa bàn huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang cũ. Các khu vực này nay thuộc xã Tân Hòa và xã Trường Long Tây, TP Cần Thơ.

Trước đây, huyện Châu Thành A cũ được phê duyệt đầu tư 6 cụm, tuyến dân cư vượt lũ tại các xã: Tân Hòa, Tân Thuận, Nhơn Nghĩa A, Trường Long Tây và Trường Long A.

Qua xác minh trực tiếp 281/862 hồ sơ, đoàn thanh tra phát hiện 21 trường hợp giao nền sai quy định. Trong đó có 12 hồ sơ là cán bộ, công chức, viên chức và 9 hồ sơ là hộ nghèo, hộ bị giải tỏa nhưng thực tế không thuộc đối tượng thụ hưởng.

Theo kết luận thanh tra, các trường hợp giao nền sai này do năm 2005, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A cũ đã phê duyệt cấp nền. Sau đó, địa phương từng có quyết định thu hồi các nền nhà này.

Tuy nhiên, Ban Thường vụ Huyện ủy thời điểm đó lại có chủ trương cho sử dụng tạm. Từ đó, UBND huyện tiếp tục ban hành quyết định cho 13 hộ sử dụng các nền này như nhà công vụ.

Đến nay, một hộ đã tự nguyện trả lại nền nhà và đã được cấp cho người khó khăn. 12 hộ còn lại đã xây dựng nhà bán kiên cố và ở ổn định từ năm 2005 đến nay.

“Trong số này, 3 hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sau đó bị cơ quan thẩm quyền thu hồi giấy. Các hộ dân hiện có nguyện vọng mua lại nền hoặc chấp nhận di dời với điều kiện được bồi hoàn vật kiến trúc đã duy tu, sửa chữa” - kết luận thanh tra nêu.

Thanh tra TP Cần Thơ khẳng định việc Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất chủ trương và Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A cũ chấp thuận cho cán bộ sử dụng lô nền làm nhà công vụ là không đúng quy định, sai chức năng và quyền hạn.

Từ các sai phạm trên, Thanh tra TP kiến nghị Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền. Đồng thời, cơ quan thanh tra kiến nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với 9 tập thể và 15 cá nhân liên quan.