Cần Thơ đã xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho gần 1,2 triệu thửa đất 06/04/2026 14:50

(PLO)- Theo Giám đốc Sở NN&MT TP Cần Thơ, để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai gần 50% thửa đất còn lại cần tổng mức đầu tư khoảng 1.200 tỉ đồng.

Ngày 6-4, Ban chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 của UBND TP Cần Thơ tổ chức phiên họp lần thứ nhất năm 2026.

Ông Ngô Thái Chân - Giám đốc Sở NN&MT báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Báo cáo tại đây, ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP đã thông tin về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Theo đó, ông Chân cho biết, đến thời điểm này, TP đã xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của 1.179.226/1.996.799 thửa đất, đạt 59,06%.

Trong đó, Sóc Trăng cũ đã hoàn thiện 3 huyện Kế Sách, Vĩnh Châu và TP Sóc Trăng. Hậu Giang cũ triển khai 8/8 huyện nhưng mới thực hiện được 1/8 huyện. Cần Thơ (cũ) cũng mới thực hiện ở hai quận, huyện.

“Nhiệm vụ còn lại, Sở NN&MT đã xây dựng hai dự án để trình UBND TP xem xét quyết định” – Giám đốc Sở NN&MT cho hay.

Cụ thể, thứ nhất là dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh Hậu Giang cũ, lý do trước đây dự án này đã được HĐND tỉnh Hậu Giang cũ chấp thuận chủ trương…

Thứ hai là Sở NN&MT xây dựng dự án mới, dự án đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của cả TP Cần Thơ ở những địa phương còn lại, trong giai đoạn 2026-2030.

Về hai dự án này, ông Chân cho biết, dự án của Hậu Giang cũ thì có thể triển khai ngay trong năm 2026. Tuy nhiên xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn TP Cần Thơ của gần 50% còn lại, khối lượng công việc rất lớn và tổng mức đầu tư cũng rất lớn, khoảng 1.200 tỉ đồng, thì khả năng từ đây đến cuối năm chỉ hoàn thành được việc chuẩn bị đầu tư, tiến hành đấu thầu để thực hiện…

Sau khi nghe báo cáo của Sở NN&MT, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP cho biết sẽ có một buổi làm việc riêng với Sở NN&MT về vấn đề này để đảm bảo yêu cầu về dữ liệu đất đai.

Theo ông Tuyên, cơ sở dữ liệu dân cư đã làm tốt, cơ sở dữ liệu đất đai nếu làm tốt được nữa thì các thủ tục hành chính đi theo sẽ thuận lợi.