TP.HCM rà soát bè nổi, siết quản lý nuôi lồng bè ở xã Long Sơn 04/06/2026 18:43

(PLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM siết quản lý nuôi lồng bè, rà soát bè nổi, xử lý vi phạm, hướng đến phát triển thủy sản bền vững giai đoạn mới tiếp.

Chiều 4-6, tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thông tin về tình hình quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản lồng bè trên sông Dinh và sông Chà Và, khu vực xã Long Sơn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, khu vực này có hoạt động nuôi lồng bè phát triển từ nhiều năm. Trước đây, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đã ban hành Quyết định 795/QĐ-UBND ngày 26-3-2021 về kế hoạch khoanh vùng nuôi thủy sản lồng bè và nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ trên sông giai đoạn 2021 - 2025.

Quá trình triển khai, ngành chức năng đã phối hợp địa phương thực hiện nhiều giải pháp quản lý như cắm mốc vùng nuôi, quan trắc và cảnh báo môi trường, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, giám sát hoạt động nuôi, đồng thời tổ chức sắp xếp, di dời các cơ sở ngoài quy hoạch. Kết quả đã giải tỏa, di dời 274 cơ sở nuôi lồng bè không đúng quy hoạch.

Tại khu vực xã Long Sơn có nhiều bè nổi được làm để nuôi hải sản, làm nhà hàng phục vụ du khách. Ảnh: TK

Đối với hiện trạng các bè nổi, nhà hàng nổi đang hoạt động, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết đang phối hợp với địa phương, các đơn vị liên quan rà soát, cập nhật, đối chiếu với khu vực đã được khoanh vùng và các quy định hiện hành để quản lý.

Trường hợp phát hiện các cơ sở nuôi phát sinh ngoài khu vực được phép hoặc vi phạm quy định về môi trường, giao thông đường thủy sẽ bị xử lý theo quy định.

Hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng tham mưu UBND TP.HCM triển khai các chương trình, đề án phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, TP sẽ tiếp tục rà soát hiện trạng, đánh giá sức tải môi trường, điều kiện hạ tầng và nhu cầu thực tế để hoàn thiện giải pháp quản lý, sắp xếp và phát triển phù hợp.