TP.HCM: Người dân khu Mả Lạng, chợ Gà - Gạo được hỗ trợ tạm cư bao nhiêu tiền? 25/06/2026 18:49

(PLO)- Mức hỗ trợ tạm cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng, chợ Gà - Gạo ở khu vực phường Bến Thành là 8 triệu đồng/hộ/tháng đối với hộ có từ bốn nhân khẩu trở xuống, từ năm nhân khẩu trở lên được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng/người/tháng.

Chiều 25-6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại họp báo, ông Lê Thanh Tuấn, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bến Thành, đã thông tin về phương án tạm cư cho 1.600 hộ dân trong quá trình thi công dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo.

Phường Bến Thành có phương án tạm cư cho 1.600 hộ dân trong quá trình thi công dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ông Tuấn cho biết dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo được thực hiện theo chủ trương của HĐND TP.HCM tại Nghị quyết 59/2026. Dự án dự kiến khởi công quý III-2026, hoàn thành công trình quý IV-2028, bàn giao đưa vào khai thác, vận hành năm 2029.

Trong thời gian chờ bàn giao nhà tái định cư, các hộ gia đình đủ điều kiện tái định cư sẽ được hỗ trợ chi phí tạm cư theo quy định của UBND TP.HCM.

Mức hỗ trợ hiện nay đối với khu vực phường Bến Thành là 8 triệu đồng/hộ/tháng đối với hộ có từ bốn nhân khẩu trở xuống; từ năm nhân khẩu trở lên được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng/người/tháng nhưng tối đa không quá 24 triệu đồng/hộ/tháng.

Đại diện phường Bến Thành cho biết UBND TP.HCM giao UBND phường phối hợp với đơn vị thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trong quá trình thực hiện, đơn vị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư căn cứ vào kết quả điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và các quy định liên quan để lên phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Phương án này sẽ được niêm yết công khai, tổ chức lấy ý kiến người có đất bị thu theo quy định.

Trước đó, tại kỳ họp thứ ba, HĐND TP.HCM khóa XI đã thông qua chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo. Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029.

UBND TP.HCM đánh giá việc triển khai dự án là yêu cầu cấp thiết nhằm cải thiện điều kiện ở, nâng cao chất lượng sống của người dân, từng bước khắc phục tình trạng hạ tầng quá tải, xuống cấp. Đồng thời, đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đáp ứng yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và chỉnh trang cảnh quan khu vực trung tâm.