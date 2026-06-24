Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ hai 24/06/2026 15:14

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chủ động nhận diện các nguy cơ an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống, nguy cơ trên không gian mạng.

Sáng 24-6, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 đã tổ chức Hội nghị lần thứ hai, thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Những nội dung này gồm báo cáo sơ kết công tác quân sự, quốc phòng sáu tháng đầu năm 2026, phương hướng nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2026; kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội sáu tháng cuối năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ hai. Ảnh: NHÂN DÂN

Chủ động nhận diện các nguy cơ trên không gian mạng

Trong sáu tháng đầu năm 2026, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện hiệu quả các khâu đột phá chiến lược, hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ đề ra từ đầu năm. Thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị; quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định của Đảng.

Đẩy mạnh điều chỉnh tổ chức, biên chế, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng lực lượng, công tác giáo dục, đào tạo có nhiều đổi mới, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; lãnh đạo, chỉ đạo tốt điều chỉnh tổ chức Quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiện đại...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ghi nhận kết quả nổi bật của Quân ủy Trung ương, cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ sáu tháng đầu năm 2026.

Về phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quân ủy Trung ương, cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt sâu sắc về tư tưởng chỉ đạo “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa phải bắt đầu từ năng lực nhận diện sớm, dự báo xa và hành động trước."

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững vai trò nòng cốt trong bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống; chỉ đạo cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo tham mưu chiến lược.

Song song đó là chủ động nhận diện các nguy cơ an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống, nguy cơ trên không gian mạng; tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh tạo bước đột phá mạnh mẽ trong xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trên cơ sở đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, đẩy nhanh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, mô phỏng, tiếp tục nghiên cứu phát triển, làm chủ các công nghệ lưỡng dụng áp dụng vào lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: NHÂN DÂN

Sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trong và ngoài nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước định hướng việc đổi mới nội dung, phương thức tiến hành công tác tư tưởng từ tuyên truyền sang quản trị nhận thức; quán triệt, hướng dẫn, triển khai các nghị quyết, quy định về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng. Ông yêu cầu tiếp tục thực hiện nội dung “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”; phương châm “5 vững” và yêu cầu “6 rõ”, coi trọng công tác kiểm tra đến cấp cơ sở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu Quân ủy Trung ương tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, duy trì thường xuyên, bảo đảm hiệu quả, thực chất công tác quản lý tư tưởng của bộ đội, trong đó coi trọng biện pháp kết hợp chặt chẽ giữa công tác quản lý với giáo dục nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục xây dựng Đảng bộ Quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách quân đội và hậu phương quân đội; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, có năng lực thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

“Đảng bộ Quân đội chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng và cấp ủy, chính quyền các địa phương quyết liệt thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong điều kiện mới. Mặt khác, tổ chức tốt các cuộc diễn tập phòng thủ ở các cấp; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” và xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ vững chắc.

Cạnh đó, ông cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, nhất là chủ động ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống; sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn về thiên tai, thảm họa trong và ngoài nước.