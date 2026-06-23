Thủ tướng nêu tên các bộ, ngành liên quan 15 văn bản nợ ban hành quy định chi tiết 23/06/2026 15:31

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành thực hiện thí điểm việc đánh giá, chấm điểm (KPI) trong công tác xây dựng pháp luật sau khi được ban hành, gắn kết quả thực hiện với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị chủ trì.

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký văn bản về thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Mỗi bộ, ngành có ít nhất một lãnh đạo có chuyên môn pháp luật

Văn bản nêu rõ trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng đã có nhiều chỉ đạo, phân công các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tuy nhiên, tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Để xử lý triệt để tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Trong đó lưu ý mỗi Bộ, cơ quan ngang Bộ phải cơ cấu ít nhất một lãnh đạo có chuyên môn pháp luật; hạn chế việc ban hành nhiều văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, đồng thời quán triệt nguyên tắc mỗi chủ thể chỉ ban hành một văn bản để quy định chi tiết các nội dung được giao.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành thí điểm đánh giá, chấm điểm (KPI) trong công tác xây dựng pháp luật sau khi được ban hành, gắn kết quả thực hiện với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu. Ảnh: VGP

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng về chất lượng, tiến độ công tác xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết. “Không để tình trạng phối hợp kéo dài hoặc chờ thống nhất giữa các cơ quan làm ảnh hưởng đến tiến độ ban hành văn bản” – văn bản nêu rõ.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ đề cao trách nhiệm và tăng cường tính chủ động trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết. Trong đó, khi xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết phải rà soát kỹ sự cần thiết, tính hợp pháp của các nội dung giao quy định chi tiết, cơ quan quy định chi tiết và xác định thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh, nghị quyết cũng như điều khoản giao quy định chi tiết. Việc này phải bảo đảm khoảng thời gian hợp lý, khả thi để các cơ quan có thời gian xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức triển khai thi hành.

Trường hợp đề xuất luật, pháp lệnh, nghị quyết có hiệu lực ngay từ ngày được thông qua hoặc sớm hơn 45 ngày từ ngày được thông qua, Bộ, cơ quan ngang Bộ được giao chủ trì soạn thảo phải bảo đảm chuẩn bị đầy đủ, kịp thời các dự thảo văn bản quy định chi tiết, trình cấp có thẩm quyền ban hành để có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Lấy kết quả xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, việc bảo đảm tiến độ, chất lượng ban hành văn bản là một trong các tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại, thi đua, khen thưởng hằng năm. Cùng đó, quan tâm triển khai thực hiện thí điểm việc đánh giá, chấm điểm (KPI) trong công tác xây dựng pháp luật sau khi được ban hành, gắn kết quả thực hiện với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan và đơn vị chủ trì.

Trường hợp để xảy ra tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết kéo dài làm ảnh hưởng đến việc thi hành luật, nghị quyết hoặc phát sinh khoảng trống pháp lý thì phải đánh giá, kiểm điểm, nguyên nhân, giải pháp khắc phục và xử lý trách nhiệm.

Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra tình trạng chậm, muộn

Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xử lý ngay những khó khăn, vướng mắc liên quan đến 15 văn bản (14 nghị định, một quyết định) nợ ban hành quy định chi tiết các luật, nghị quyết.

Cụ thể, Bộ GD&ĐT đang nợ ba nghị định ban hành quy định chi tiết hai luật, nghị quyết, Bộ KH&CN nợ một nghị định, một quyết định quy định chi tiết một luật.

Bộ Ngoại giao nợ hai nghị định quy định chi tiết một nghị quyết, Bộ Công Thương nợ hai nghị định quy định chi tiết hai nghị quyết, Bộ Tài chính nợ một nghị định quy định chi tiết một nghị quyết.

Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp nợ một nghị định quy định chi tiết một luật, Bộ Y tế nợ một nghị định quy định chi tiết một nghị quyết, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nợ hai nghị định quy định chi tiết hai luật.

Các Bộ Công an, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Nội vụ, VH-TT&DL, KH&CN, Quốc phòng, Ngoại giao, GD&ĐT, Công Thương tập trung nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ 48 nghị định quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01-7-2026, trình Lãnh đạo Chính phủ xem xét, ký ban hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tập trung chỉ đạo, khẩn trương ban hành theo thẩm quyền các thông tư quy định chi tiết được giao; chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng nếu để xảy ra tình trạng chậm, muộn và không bảo đảm có hiệu lực đồng thời với hiệu lực thi hành của luật, nghị quyết của Quốc hội.