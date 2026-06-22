TP.HCM miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt từ ngày 1-7 22/06/2026 15:20

(PLO)- Từ ngày 1-7 đến hết ngày 31-12-2026, 134 tuyến xe buýt trên địa bàn TP.HCM sẽ được hỗ trợ 100% giá vé nhằm khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng và giảm áp lực giao thông đô thị.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết TP triển khai chương trình hỗ trợ 100% giá vé xe buýt từ ngày 1-7-2026 đến hết ngày 31-12-2026.

Theo Trung tâm, chính sách này được kỳ vọng tạo cú hích thu hút người dân sử dụng giao thông công cộng, góp phần giảm ùn tắc giao thông và thúc đẩy chuyển đổi xanh trong lĩnh vực vận tải hành khách.

134 tuyến xe buýt được miễn phí vé

TP.HCM sẽ triển khai chính sách này trên trên 134 tuyến xe buýt đang hoạt động trên địa bàn TP. Hành khách sẽ được hỗ trợ 100% giá vé. Các tuyến được áp dụng gồm cả tuyến xe buýt đang được ngân sách TP hỗ trợ kinh phí và các tuyến chưa được trợ giá. Chính sách áp dụng đối với mọi hành khách sử dụng xe buýt trên địa bàn TP.HCM.

Tuy nhiên, chương trình không áp dụng đối với các tuyến xe buýt liên tỉnh, tuyến xe buýt phục vụ khách du lịch bằng xe ô tô thoáng nóc, các tuyến kết nối trung tâm đô thị với cảng hàng không và các tuyến có tính chất hoạt động tương tự xe buýt liên tỉnh.

Từ 1-7, hành khách đi xe buýt sẽ được miễn phí vé. Ảnh: ĐT

Chính sách hỗ trợ 100% giá vé xe buýt được thực hiện theo nguyên tắc "miễn phí nhưng có kiểm soát, thuận tiện cho người dân và bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước", với lộ trình gồm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (từ 1-7-2026 đến hết ngày 30-9-2026): TP.HCM thực hiện miễn phí hoàn toàn đối với người sử dụng xe buýt, chưa bắt buộc thực hiện xác thực hoặc định danh hành khách khi sử dụng dịch vụ.

Trong thời gian này, các cơ quan chức năng tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, hướng dẫn người dân sử dụng xe buýt; chuẩn bị cơ sở dữ liệu; hoàn thiện hạ tầng công nghệ; kết nối hệ thống vé điện tử và đồng bộ các phương thức xác thực, định danh để phục vụ giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, TP.HCM khuyến khích người dân thực hiện xác thực, định danh và ghi nhận lượt sử dụng xe buýt thông qua các nền tảng số nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, đánh giá hiệu quả chính sách.

Người tham gia xác thực, định danh trong giai đoạn này dự kiến sẽ được tham gia các chương trình khuyến khích, tri ân và bốc thăm nhận quà tặng (Voucher mua sắm, điện thoại di động, xe máy điện...) do các đơn vị đồng hành tài trợ theo kế hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Giai đoạn 2 (từ ngày 01-10-2026 đến hết ngày 31-12-2026): Việc hỗ trợ 100% giá vé được thực hiện gắn với việc ghi nhận, xác thực hoặc định danh hành khách thông qua các phương thức phù hợp như: thẻ CCCD gắn chip, tài khoản VNeID, thẻ ngân hàng, ví điện tử, ứng dụng MultiGo hoặc các phương thức điện tử hợp pháp khác theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, học sinh, sinh viên, người chưa sử dụng điện thoại thông minh, khách vãng lai và các nhóm hành khách cần được hỗ trợ trực tiếp. Cơ quan chức năng sẽ hướng dẫn các hình thức xác thực phù hợp, bảo đảm thuận tiện cho người dân, không gây khó khăn trong quá trình sử dụng dịch vụ. Đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý và kiểm soát việc thực hiện chính sách.

Tiếp tục đầu tư hạ tầng, chuyển đổi xanh xe buýt

Song song với chính sách miễn phí vé, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt, đầu tư hạ tầng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, vận hành.

Trong giai đoạn 2026-2027, TP dự kiến tiếp tục đầu tư mới và nâng cấp hệ thống nhà chờ, trạm dừng xe buýt; nâng cấp Bến xe buýt Sài Gòn, Bến xe buýt Chợ Lớn; đồng thời triển khai các bãi đậu xe cao tầng tại Bến xe buýt Chợ Lớn, Bến xe buýt Sài Gòn, Bến xe buýt Tân Phú và các vị trí phù hợp khác theo quy hoạch.

TP.HCM tiếp tục đầu tư hạ tầng, tăng cường chuyển đổi xanh xe buýt. Ảnh: ĐT

Bên cạnh đó, hệ thống vé điện tử, cơ sở dữ liệu dùng chung và các nền tảng số phục vụ hành khách tiếp tục được hoàn thiện nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng giao thông công cộng.

TP.HCM cũng tiếp tục thực hiện lộ trình chuyển đổi phương tiện sử dụng năng lượng xanh. Theo kế hoạch, đến ngày 1-1-2027, 100% xe buýt nội tỉnh hoạt động trên địa bàn sẽ sử dụng điện hoặc năng lượng thân thiện với môi trường. TP.HCM phấn đấu đến ngày 1-1-2029, toàn bộ xe buýt nội tỉnh chuyển sang sử dụng điện.

Tuyến buýt số 172 (Trung tâm TP.HCM - Vũng Tàu) không thuộc 134 tuyến được miễn vé từ ngày 1-7 do hành trình dài gần 100 km, một phần đi qua Đồng Nai. Trước đó, UBND TP.HCM trước đó đề xuất miễn vé tuyến 172, song phương án không được thông qua do một phần lộ trình đi qua Đồng Nai, ngoài phạm vi chính sách. Hành lang từ trung tâm TP đến Vũng Tàu hiện còn nhiều tuyến xe khách, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại.

Danh mục 134 tuyến xe buýt được miễn phí: