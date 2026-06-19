EVNCPC kêu gọi tham gia cuộc thi 'Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026' 19/06/2026 14:00

(PLO)- Theo đó, cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026” sẽ diễn ra trong 5 kỳ (từ 16-6 đến ngày 20-7-2026), dành cho mọi công dân trên cả nước.

Cuộc thi do Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức, thuộc khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tiếp tục đổi mới hình thức truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời lan toả mạnh mẽ các mục tiêu của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 (VNEEP3).

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026" được tổ chức từ ngày 16-6-2026 đến ngày 20-7-2026.

Cuộc thi cũng góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 19-3-2026 về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển giao thông điện; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30-3-2026 về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà.

Đây là năm thứ năm liên tiếp cuộc thi được tổ chức. Qua các mùa trước, cuộc thi đã thu hút hàng trăm nghìn lượt người tham gia trên cả nước, trở thành một trong những hoạt động truyền thông nhằm phổ biến kiến thức và khuyến khích cộng đồng hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Công nhân kỹ thuật của EVNCPC luôn duy trì bảo đảm công tác cung ứng điện mùa nắng nóng.

Tổng công ty Điện lực miền Trung kêu gọi toàn thể CBCNV cùng đông đảo người dân tích cực tham gia cuộc thi "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026".

Hoạt động ý nghĩa này nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng thói quen sử dụng điện an toàn, bền vững trong đời sống hằng ngày.

Cuộc thi bắt đầu từ 8h00 ngày 16/6 và kết thúc lúc 12h00 ngày 20/7/2026, được chia thành 5 kỳ.

Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trong và ngoài nước, không giới hạn độ tuổi hay ngành nghề.

Sau mỗi kỳ thi, Ban tổ chức trao 5 phần thưởng cho những người có kết quả cao nhất, gồm một giải Nhất trị giá 3 triệu đồng và 4 giải đồng hạng, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên tới 35 triệu đồng.