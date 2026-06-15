EVNCPC quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đầu tư xây dựng năm 2026 15/06/2026 15:11

(PLO)- Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã tổ chức Hội nghị đầu tư xây dựng và đấu thầu năm 2026 nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác đầu tư xây dựng (ĐTXD) năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 và đề ra các giải pháp trọng tâm để hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Hội nghị do ông Ngô Tấn Cư - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc EVNCPC và ông Lê Hữu Danh - Phó Tổng giám đốc EVNCPC đồng chủ trì.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Thanh - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNCPC cùng các Thành viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các Ban chức năng và các đơn vị thành viên trong toàn Tổng công ty.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Kim Chiến - Trưởng Ban Quản lý đầu tư EVNCPC cho biết, năm 2025, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn như vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, năng lực nhà thầu và ảnh hưởng của thiên tai, EVNCPC vẫn cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Toàn Tổng công ty đã khởi công 435/440 dự án, đạt 99%; hoàn thành 482/504 dự án, đạt 96%. Đối với các dự án lưới điện 110kV theo kế hoạch EVN giao, EVNCPC hoàn thành đóng điện 20/20 dự án, đạt 100% và khởi công 14/12, đạt 117%.

Ông Ngô Tấn Cư - Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc EVNCPC và ông Lê Hữu Danh - Phó Tổng giám đốc EVNCPC đồng chủ trì Hội nghị.

Công tác giải ngân vốn đầu tư tiếp tục được triển khai hiệu quả. Tổng giá trị giải ngân năm 2025 đạt 3.678 tỷ đồng, vượt kế hoạch EVN giao. Công tác cung ứng vật tư thiết bị được thực hiện kịp thời, linh hoạt, góp phần bảo đảm tiến độ thi công các công trình.

Đặc biệt, EVNCPC đã hoàn thành quyết toán 511 dự án với tổng giá trị hơn 3.206 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2024.

Theo đánh giá tại Hội nghị, công tác đầu tư xây dựng trong những năm qua đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực cung cấp điện của EVNCPC. Từ năm 2021 đến nay, Tổng công ty đã đầu tư mở rộng đáng kể quy mô lưới điện, đưa vào vận hành thêm khoảng 1.000 km đường dây 110kV và hơn 200 ngăn lộ 110kV, góp phần nâng công suất cực đại hệ thống tăng khoảng 64% so với năm 2021. Các công trình đầu tư cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và cải thiện các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của Tổng công ty.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại như một số dự án vẫn còn vướng mắc về mặt bằng, thủ tục đầu tư và kéo dài thời gian thực hiện.

Chủ tịch HĐTV EVNCPC Nguyễn Thanh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Chủ tịch HĐTV yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung xử lý dứt điểm các dự án tồn tại, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, đẩy mạnh công tác quyết toán công trình hoàn thành, quản lý chặt chẽ vật tư thiết bị và tài sản đầu tư. Đồng thời, thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐTV và Ban Tổng giám đốc để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Năm 2026, EVNCPC đặt mục tiêu khởi công 438 dự án, hoàn thành 481 dự án và giải ngân trên 95% kế hoạch vốn đầu tư. Trong đó, có 22 dự án lưới điện 110kV theo kế hoạch EVN giao và 8 dự án trọng điểm theo Nghị quyết của Hội đồng thành viên.

Kết luận Hội nghị, Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư ghi nhận những kết quả tích cực mà các Ban chức năng và đơn vị thành viên đã đạt được trong công tác đầu tư xây dựng và đấu thầu thời gian qua.

Tuy nhiên, Tổng giám đốc cũng chỉ rõ một số tồn tại cần tập trung khắc phục như tỷ lệ giải ngân và khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng trong những tháng đầu năm còn thấp, một số dự án còn chậm tiến độ, công tác điều hành tại một số đơn vị chưa thực sự quyết tâm cao.

Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư phát biểu kết luận Hội nghị.

Tổng giám đốc yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ cho các công trình lưới điện 110kV, các dự án chống quá tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Chủ động tháo gỡ các khó khăn về mặt bằng, nguồn vốn và thủ tục đầu tư. Không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan.

Các đơn vị cần xây dựng kịch bản triển khai phù hợp với từng dự án, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Bên cạnh đó, Tổng giám đốc yêu cầu tiếp tục kiểm soát chặt chẽ công tác đấu thầu, mua sắm vật tư thiết bị; đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật; lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và trách nhiệm trong quá trình thực hiện dự án. Đẩy nhanh công tác quyết toán các công trình hoàn thành, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư và tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý dự án, giám sát chất lượng công trình.