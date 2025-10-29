Tổng giám đốc EVNCPC: '3 đến 5 ngày, phải khắc phục xong toàn bộ lưới điện sau lũ' 29/10/2025 18:14

(PLO)-"Nước rút đến đâu, kiểm tra hệ thống điện an toàn cấp điện lại ngay cho khách hàng đến đó", Tổng giám đốc EVNCPC yêu cầu.

Chiều 29-10, trước diễn biến phức tạp của mưa lớn và ngập lụt trên diện rộng tại miền Trung, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã họp khẩn.

Cuộc họp do Tổng giám đốc Ngô Tấn Cư chủ trì.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn EVNCPC, đến 12 giờ ngày 29-10, toàn Tổng công ty xảy ra 492 vụ sự cố, sa thải do ngập lụt, trong đó 125 vụ đã được khôi phục.

Cuộc họp khẩn của EVNCPC bàn giải pháp khắc phục các sự cố điện do mưa lũ gây ra.

Hiện còn 444.335 khách hàng mất điện, chiếm 8,99% tổng số khách hàng toàn EVNCPC và 18,82% khách hàng của bốn công ty điện lực gồm: Đà Nẵng, Huế, Quảng Ngãi và Quảng Trị.

Toàn khu vực có 3.749 trạm biến áp phân phối bị ngừng hoạt động, chiếm 6,52% tổng số trạm của EVNCPC, với ước công suất mất khoảng 252,6 MW, tương đương 6,93% công suất cực đại toàn Tổng công ty.

Chủ yếu các khu vực mất điện là do ngành điện chủ động cắt điện để đảm bảo an toàn cho người dân và thiết bị điện tại những vùng ngập sâu, có nguy cơ mất an toàn cao.

Phát biểu sau khi nghe báo cáo, Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư đánh giá tình hình mưa lớn và ngập lụt những ngày qua diễn biến rất phức tạp. Lũ lên nhanh, có nơi nước vừa rút lại dâng trở lại, gây nhiều khó khăn cho công tác khôi phục cấp điện.

“EVNCPC xác định nhiệm vụ khắc phục điện sau mưa lũ là cấp bách, nhưng phải đặt an toàn lên hàng đầu”, ông Ngô Tấn Cư nhấn mạnh.

Ông Cư yêu cầu các đơn vị duy trì ứng trực 24/24 giờ, huy động tối đa nhân lực, phương tiện và vật tư, chủ động xử lý sự cố, khôi phục điện ngay khi nước rút và điều kiện an toàn được đảm bảo.

“Nước rút đến đâu, kiểm tra hệ thống điện an toàn cấp điện lại ngay cho khách hàng đến đó. Trong vòng 3 đến 5 ngày, các đơn vị phải khắc phục xong toàn bộ lưới điện sau lũ”, Tổng giám đốc Ngô Tấn Cư chỉ đạo.

Tổng giám đốc EVNCP Ngô Tấn Cư chỉ đạo khắc phục ngay lưới điện trong vòng 3-5 ngày sau lũ.

Ông Cư giao nhiệm vụ cho các đơn vị tăng cường tuyên truyền an toàn điện trong nhân dân. Phối hợp với chính quyền địa phương, công an, quân đội trong việc tiếp cận các khu vực ngập sâu. Hỗ trợ người dân và đảm bảo hành lang an toàn lưới điện và an toàn cho CBCNV thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường.

Các Ban chuyên môn của EVNCPC được yêu cầu khẩn trương cấp phát vật tư dự phòng như máy biến áp, công tơ, dây dẫn, thiết bị đóng cắt... cho các đơn vị bị thiệt hại nặng, đặc biệt là Huế và Đà Nẵng, để chủ động khôi phục hệ thống ngay khi nước rút.

Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư cũng yêu cầu các Công ty Điện lực và Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung bố trí mỗi đơn vị 50 cán bộ, công nhân cùng hai đội thí nghiệm điện của Công ty TNHH Thí nghiệm điện miền Trung, sẵn sàng chi viện, hỗ trợ các địa phương thiệt hại nặng trong công tác khắc phục lưới điện và khôi phục cấp điện trở lại cho khách hàng sau lũ.

Ông Cư khẳng định: “EVNCPC huy động tối đa lực lượng, phương tiện và vật tư để khôi phục điện nhanh nhất cho người dân và các cơ sở hạ tầng thiết yếu. Nhưng tuyệt đối không đánh đổi an toàn bằng tiến độ. Toàn hệ thống phải làm việc khẩn trương, trách nhiệm, để sớm cấp điện trở lại ổn định đời sống, sản xuất nhân dân miền Trung”.

EVNCPC khuyến cáo an toàn điện trong mưa bão, ngập lụt

• Rút phích cắm thiết bị điện, tách cáp ăng-ten khỏi tivi để tránh sét lan truyền.

• Ngắt cầu dao, aptomat khi nước tràn vào nhà, di chuyển thiết bị điện lên cao.

• Không chạm vào dây điện, cột điện, tủ điện hay khu vực ẩm ướt có điện rò rỉ.

• Tuyệt đối không tự ý đóng điện khi nước chưa rút hết.

• Khi phát hiện dây điện đứt, cột nghiêng hoặc khu vực nguy hiểm, không lại gần và báo ngay cho điện lực địa phương hoặc Tổng đài 1900 1909 để được hỗ trợ.