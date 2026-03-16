Dự án bến cảng container Liên Chiểu ở Đà Nẵng đã có nhà đầu tư 16/03/2026 16:03

Ngày 16-3, UBND TP Đà Nẵng cho hay đã quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu tại phường Hải Vân.

Nhà đầu tư trúng thầu là liên danh Công ty CP Tập đoàn Hateco - Công ty TNHH Cảng biển Hateco - APM Terminals B.V. (Hà Lan). Giá trị bằng tiền nộp ngân sách Nhà nước là 1.000 tỉ đồng.

Khu vực thực hiện dự án cảng Liên Chiểu. Ảnh: TẤN VIỆT

Sản lượng hàng container thông qua cảng sau ba năm kể từ khi đưa vào vận hành khai thác là 4 triệu Teu/năm. Thời gian hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày được giao đất/cho thuê đất/giao khu vực biển. Tiến độ thực hiện dự án 3.639 ngày.

Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng được giao phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thủ tục theo đúng quy định pháp luật. Sở NN&MT được giao hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục về đất đai, môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản.

Sở Xây dựng được giao hướng dẫn các thủ tục về quy hoạch, xây dựng và kết nối hạ tầng kỹ thuật. UBND phường Hải Vân được giao theo dõi quá trình triển khai dự án, giám sát việc thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường.