Đẩy nhanh tiến độ các dự án vành đai, cao tốc kết nối sân bay Long Thành 02/06/2026 11:13

(PLO)- Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm đang được TP.HCM và các địa phương liên quan tăng tốc triển khai nhằm bảo đảm kết nối thuận lợi khi Cảng Hàng không quốc tế Long Thành đi vào khai thác.

Thời gian qua, lãnh đạo TP.HCM đã yêu cầu các sở ngành, các đơn vị đẩy nhanh tiến độ các dự án kết nối với sân bay Long Thành, hoàn thành các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng. Trong đó bao gồm các dự án như Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, các tuyến đường sắt đô thị...

Nhu cầu kết nối cấp thiết

Hiện nay, việc di chuyển từ TP.HCM đến sân bay Long Thành chủ yếu thông qua cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Quốc lộ 51. Tuy nhiên, các tuyến đường này thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Trong bối cảnh sân bay Long Thành dự kiến đưa vào hoạt động cuối năm nay, việc hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối trở thành yêu cầu cấp bách. Ngoài các tuyến đường bộ, nhiều dự án đường sắt có sức chở lớn cũng được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết nhu cầu đi lại giữa TP.HCM và sân bay Long Thành trong tương lai.

Các tuyến đường hiện hữu kết nối sân bay Long Thành có phần quá tải. Ảnh: ĐT

Mới đây, Chủ tịch UBND TP.HCM đã yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư và đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông kết nối với sân bay Long Thành theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng.

Đối với dự án xây dựng đường Vành đai 3, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông) khẩn trương chấn chỉnh nhà thầu, tập trung huy động nhân lực, thiết bị, vật tư và nguồn lực tài chính. Đồng thời, rà soát, điều chỉnh biện pháp tổ chức thi công phù hợp, bảo đảm hoàn thành toàn bộ dự án đúng kế hoạch.

Tương tự, dự án Vành đai 4, TP giao Sở Xây dựng nhanh chóng tổ chức thẩm định, trình phê duyệt các dự án thành phần, khởi công các dự án theo kế hoạch.

Đối với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, TP giao các sở, ngành và đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện chỉ đạo, sớm khởi công dự án.

Tập trung cho các dự án vành đai, cao tốc

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch của dự án Vành đai 3 dài 8,2 km, quy mô 4 làn xe đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ ngày 19-8-2025.

Đối với phần còn lại dài 76,34 km đi qua TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã hoàn tất. Hiện các gói thầu đang được triển khai với khối lượng thi công đạt khoảng 80% và dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Vành đai 3 đang được TP.HCM tăng tốc.

Trong khi đó, dự án Vành đai 4 TP.HCM có tổng chiều dài khoảng 207 km, đi qua TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Dự án được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 6-2025 với tổng mức đầu tư hơn 120.400 tỉ đồng.

Hiện công tác giải phóng mặt bằng đang được triển khai. Chủ đầu tư đang lựa chọn đơn vị tư vấn để lập thiết kế bản vẽ thi công và dự kiến khởi công vào tháng 9-2026. Các dự án thành phần theo hình thức PPP cũng được thẩm định để kịp triển khai theo tiến độ đề ra.

Riêng các đoạn tuyến trên địa bàn Bình Dương (trước khi hợp nhất) đã được khởi công từ tháng 6-2025, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Đối với dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, có chiều dài 21,92 km (TP.HCM khoảng 8,5km, tỉnh Đồng Nai khoảng 13,4km), quy mô đầu tư mở rộng từ lên 8-10 làn xe.

Trong đó, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) là cơ quan chủ quản, chủ đầu tư thực hiện dự án 1, phấn đấu hoàn thành cơ bản trong năm 2026 (ngoại trừ cầu Long Thành hoàn thành quý I-2027). Hiện địa phương đang phối hợp cùng VEC thực hiện công tác bàn giao mặt bằng đáp ứng tiến độ thi công.

Đối với đoạn đường nối cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, đoạn từ nút giao An Phú đến Vành đai 2 hiện đã phê duyệt dự án đầu tư, quy mô đầu tư mở rộng từ 4 làn xe lên 8 làn xe, dài 4km. Dự án có tổng mức đầu tư 915 tỉ đồng, khởi công vào tháng 11-2025, dự kiến hoàn thành tháng 12-2026.

Đặc biệt, dự án đường cao tốc đô thị Hồ Tràm – cảng hàng không quốc tế Long Thành có chiều dài tuyến khoảng 42km với 6 làn xe.

Các dự án kết nối sân bay đang được TP.HCM tăng tốc. Ảnh: VIẾT LONG

Hiện dự án đã hoàn thành công tác lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Các sở, ngành đang phối hợp với Sở Tài chính (cơ quan Thường trực hội đồng thẩm định TP.HCM) để tổ chức thẩm định báo cáo. Dự án dự kiến được trình HĐND TP.HCM xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp tới.

Khi các dự án trên đồng loạt hoàn thành, mạng lưới giao thông kết nối giữa TP.HCM và sân bay Long Thành sẽ được mở rộng đáng kể, góp phần giảm áp lực cho các tuyến hiện hữu, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho toàn vùng Đông Nam Bộ.