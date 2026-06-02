TP.HCM triển khai bãi đỗ xe cao tầng tại các bến xe buýt 02/06/2026 10:23

(PLO)- TP.HCM đang đẩy mạnh đầu tư các bãi đỗ xe cao tầng tại một số bến xe buýt nhằm tăng khả năng kết nối giao thông công cộng, góp phần giảm áp lực thiếu hụt bến bãi đậu xe tại khu vực trung tâm.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết Trung tâm Quản lý giao thông công cộng đã khảo sát và đề xuất kế hoạch đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe cao tầng tại các bến xe buýt thuộc phạm vi quản lý.

Hiện Sở Xây dựng đã rà soát, đề xuất bổ sung kinh phí bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng năm 2026 để triển khai lắp đặt 4 bãi đỗ xe nổi bằng nguồn vốn chi sự nghiệp giao thông.

Sau khi được bố trí vốn, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng sẽ thực hiện các thủ tục liên quan, trình duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật, triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành các công trình trong năm 2026.

Theo kế hoạch, các bãi đỗ xe sẽ được xây dựng tại bến xe buýt Chợ Lớn (khu A và khu B); bến xe buýt Công viên 23/9 và bến xe buýt Tân Phú. Mỗi bãi có quy mô phục vụ khoảng 50 ô tô và 120 xe máy.

TP.HCM triển khai bãi đỗ xe cao tầng tại các bến xe buýt, công viên. Ảnh: ĐT

Việc đầu tư các bãi đỗ xe tại bến xe buýt được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống vận tải hành khách công cộng, tạo thuận lợi cho người dân kết hợp gửi xe cá nhân và sử dụng xe buýt khi di chuyển vào khu vực trung tâm thành phố.

Liên quan đến tình trạng thiếu hụt bến bãi đậu xe tại khu vực trung tâm, Sở Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp để đầu tư bổ sung các bãi đỗ xe ngầm và bãi đỗ xe nổi trên địa bàn.

Theo Sở Xây dựng, đây được xem là một trong những giải pháp nhằm từng bước tháo gỡ áp lực thiếu bến bãi, đáp ứng nhu cầu đậu đỗ phương tiện ngày càng gia tăng tại TP.HCM.