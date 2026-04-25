TP.HCM sẽ có nhiều bãi đậu xe nổi ở trung tâm 25/04/2026 10:44

(PLO)- Việc phát triển nhiều bãi đậu xe ngầm hoặc nổi ở trung tâm TP.HCM góp phần thu hút người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã khẳng định với cử tri rằng TP sẽ đầu tư xây dựng bãi đậu xe ngầm tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ, Công viên 23 tháng 9 và Công viên Lê Văn Tám. Việc này nhằm hạn chế đậu xe trên lòng đường, góp phần xây dựng đô thị văn minh hơn.

Đến nay, TP.HCM đã có động thái mới trong việc xây dựng các bãi đậu xe này, góp phần hạn chế xe cá nhân, tích cực sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Dự kiến TP.HCM sẽ có nhiều bãi đậu xe nổi ở trung tâm TP. Ảnh: ĐT

Sẽ có nhiều bãi đậu xe trong giai đoạn 2026-2027

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, TP sẽ đầu tư bãi đậu xe ngầm ở Công viên số 1 Lý Thái Tổ, Công viên 23 tháng 9, Công viên Lê Văn Tám. Những bãi xe này có thể kết hợp trung tâm thương mại để thu hút đầu tư.

Về vấn đề này, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết TP đang nghiên cứu làm cơ sở đề xuất đầu tư bổ sung các bãi đỗ xe ngầm hoặc nổi tại các bến bãi do Trung tâm Quản lý giao thông công cộng quản lý như các bến xe buýt Công viên 23 tháng 9, Tân Phú và Chợ Lớn… Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân gửi xe cá nhân, chuyển sang sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Khu vực Công viên 23 tháng 9 sẽ làm bãi đậu xe cho người dân. Ảnh: ĐT

Sau khi có chủ trương, Sở Xây dựng sẽ triển khai đầu tư, đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026 – 2027 nhằm tăng cường vận tải hành khách công cộng, góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn. Đây là một phần trong chiến lược dài hơi nhằm kéo giảm ùn tắc.

Mặt khác, TP.HCM cũng tiến hành các giải pháp nhằm giảm áp lực dừng, đỗ xe và tổ chức giao thông đô thị. Trong đó, đối với khu vực trung tâm TP, Sở Xây dựng sẽ điều chỉnh linh hoạt thời gian cấm, dừng đỗ xe theo từng đoạn tuyến đường và tổ chức thu phí tạm thời trên 20 tuyến đường ở trung tâm TP.

Đồng thời, phối hợp với Công an TP.HCM để thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt với công tác tổ chức giao thông đô thị như hình thành vành đai hạn chế xe tải, cấm xe khách giường nằm vào nội đô TP; điều chỉnh cấm rẽ trái, cấm quay đầu xe tại các giao lộ, điểm mở dải phân cách... Các phương án này sẽ góp phần hạn chế các phương tiện vào trung tâm TP, giảm ùn ứ đáng kể.

Có thể làm bãi đậu xe lắp ghép nhiều tầng

Theo UBND TP.HCM, hiện hệ thống bến bãi trên địa bàn TP chỉ mới đạt khoảng 20% quy hoạch, thiếu hơn 900 ha so với chỉ tiêu gần 1.200 ha. Trong khi đó, bốn bãi đậu xe ngầm ở trung tâm TP đến nay vẫn chưa được triển khai.

Vì vậy, nhu cầu đỗ xe, gửi xe ngày càng bức bách, nhất là tại khu vực trung tâm TP. TP cần sớm triển khai các công trình nhà giữ xe cao tầng lắp ghép, xây dựng tạm thời nhằm giải quyết phần nào nhu cầu của người dân.

Về kế hoạch làm bãi đậu xe ở khu trung tâm, Sở Xây dựng cho biết hiện nay mới chỉ là đề xuất, đang nghiên cứu để đầu tư.

Dự kiến TP.HCM sẽ làm bãi đậu xe lắp ghép.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, Sở Xây dựng cho biết các công viên số 1 Lý Thái Tổ, Công viên 23 tháng 9, Công viên Lê Văn Tám đều là công viên có mật độ người dân đi lại lớn, đầu mối của các tuyến giao thông công cộng.

Trong đó, các công viên trên có diện tích đủ rộng, có lượng lớn hành khách sử dụng giao thông công cộng nên TP đã đề xuất phương án nghiên cứu. Có thể làm bãi đậu xe ngầm hoặc nổi, trong đó nghiêng về phương án làm bãi đậu xe lắp ghép đa tầng.

"Các đơn vị đang tiếp tục nghiên cứu, xin chủ trương đầu tư để sớm triển khai dự án này trong thời gian tới" - đại diện Trung tâm thông tin.

Hiện nay, việc ứng dụng bãi đậu xe lắp ghép đa tầng đã được phát triển hiệu quả ở một số đơn vị như Bến xe Miền Tây, Bến xe Miền Đông (Bình Thạnh cũ) và nhà xe ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Đại diện Bến xe Miền Tây cho biết trước kia chưa có bãi đậu xe cao tầng, hành khách tới bến xe phải gửi ngoài. Năm 2012, bến xe đã đề xuất làm bãi đậu xe cao tầng có sức chứa thêm 3.000 xe. Bãi đậu xe lắp ghép đã cung cấp thêm không gian cho hành khách mà vẫn tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định.

"Vì vậy, TP có thể triển khai xây dựng thêm nhiều bãi đậu xe lắp ghép ở khu vực có nhu cầu gửi xe lớn sẽ giải quyết bài toán "khát" bãi đậu xe. Nếu làm ở ngoại ô sẽ góp phần hạn chế xe cá nhân vào trung tâm TP" - đại diện Bến xe Miền Tây thông tin.