Đồng Nai: Cây cầu duy nhất nối Đồng Xoài với Biên Hòa hư hỏng nặng do mưa lũ 03/06/2026 16:38

(PLO)- Cây cầu tạm bắc qua sông Mã Đà là lối đi duy nhất kết nối từ Biên Hòa (Đồng Nai cũ) đến Đồng Xoài (Bình Phước cũ) bị hư hỏng nặng do mưa lũ.

Ngày 3- 6, cơ quan chức năng xã Tân Lợi, TP Đồng Nai phát đi thông báo về việc tạm dừng các phương tiện đi qua cầu tạm bắc qua sông Mã Đà do bị sạt lở, hư hỏng.

Theo đó, những ngày gần đây mưa lớn diện rộng, nước sông Mã Đà dâng cao khiến cầu tạm bắc qua sông Mã Đà nối liền địa phận xã Tân Lợi và xã Trị An (TP Đồng Nai) bị hư hỏng nặng, các phương tiện giao thông không thể di chuyển qua lại.

Khu vực 2 đầu cầu tạm căng dây không cho các phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: CA.

Do đó, để đảm bảo an toàn cho người dân cơ quan chức năng xã Tân Lợi đã tiến hành rào chắn không cho các phương tiện giao thông di chuyển qua cho đến khi sự cố được khắc phục.

Được biết, trong thời gian chờ xây dựng cầu Mã Đà và để thuận tiện cho việc đi lại người dân, cơ quan chức năng đã làm cầu tạm bắc qua sông Mã Đà. Đây là cầu duy nhất kết nối từ Biên Hòa (Đồng Nai cũ) đến Đồng Xoài (Bình Phước cũ).

Cầu tạm qua sông Mã Đà để cho các phương tiện từ Biên Hòa đến Đồng Xoài. Ảnh: VH.

Dự án cầu Mã Đà đã được UBND tỉnh Đồng Nai động thổ vào ngày 19- 8-2025 và dự kiến khởi công vào tháng 6 - 2026 với chiều dài hơn 210 m, quy mô 4 làn xe. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 133 tỉ đồng.

Một đầu cầu Mã Đà sẽ kết nối với đường ĐT 753 dẫn về trung tâm Đồng Xoài. Đầu còn lại sẽ kết nối đi xuyên qua rừng Mã Đà nối về Vành đai 4 TP.HCM.