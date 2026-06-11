Dự án xây cầu Cát Lái tăng thêm hơn 3.500 tỉ vốn đầu tư 11/06/2026 14:52

(PLO)- Dự án xây dựng cầu Cát Lái có tổng mức đầu tư hơn 20.600 tỉ đồng, tăng lên hơn 24.000 tỉ đồng.

Ngày 11-6, tại Kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) HĐND TP Đồng Nai khóa I, các đại biểu HĐND TP đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Cát Lái, cầu Long Hưng.

Đối với dự án xây dựng cầu Cát Lái, tổng mức đầu tư tăng từ hơn 20.600 tỉ đồng lên hơn 24.000 tỉ đồng. Dự án được chia thành 2 thành phần gồm:

Thành phần 1: Bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng đường kết nối, các cầu trên tuyến đường từ tiếp giáp cầu dẫn cầu Cát Lái phía Đồng Nai đến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 9.000 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách TP Đồng Nai.

Thành phần 2: Đầu tư xây dựng cầu Cát Lái, bao gồm cầu chính bắc qua sông và cầu dẫn 2 đầu cầu phía TP.HCM và phía TP Đồng Nai. Dự án có tổng mức đầu tư gần 15.000 tỉ đồng, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Mô phỏng cầu Cát Lái nối TP Đồng Nai và TP.HCM.

Đối với dự án cầu Long Hưng, tổng mức đầu tư dự án tăng từ hơn 12.400 tỉ đồng lên hơn 12.700 tỉ đồng. Dự án được phân chia thành 2 dự án thành phần gồm: