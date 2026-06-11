Đồng Nai: Ra 'tối hậu thư' yêu cầu các địa phương xử lý tiền nợ thu gom, vận chuyển rác 11/06/2026 15:22

(PLO)- Phó Chủ tịch thành phố Đồng Nai yêu cầu các địa phương rà soát, thanh quyết toán chi phí còn nợ trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt.

Ngày 11-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Tuấn Anh có văn bản gửi các sở ngành liên quan và UBND các xã phường trên địa bàn về việc rà soát công nợ tồn đọng đối với công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

Theo đó, lãnh đạo UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát toàn bộ các khoản công nợ phát sinh trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại 95 xã, phường trên địa bàn thành phố, bao gồm cả giai đoạn trước và sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trước ngày 20-6, các đơn vị phải tổng hợp kết quả rà soát và báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai yêu cầu các địa phương rà soát trả tiền nợ gom, xử lý rác sinh hoạt

Thời gian qua, UBND thành phố Đồng Nai đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương tiếp nhận, rà soát và thực hiện thanh quyết toán chi phí dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. Việc này nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị cung cấp dịch vụ môi trường, bảo đảm hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt được duy trì ổn định, liên tục.

Theo báo cáo của các đơn vị cung cấp dịch vụ môi trường, hiện tại, có địa phương còn nợ hàng chục tỷ đồng tiền xử lý rác sinh hoạt điều này gây khó khăn cho các doanh nghiệp xử lý rác sinh hoạt trên địa bàn.

Trước đó, ngày 19-5, UBND thành phố Đồng Nai ban hành quyết định quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.

Quyết định này giá xử lý rác sinh hoạt xử lý bằng phương pháp sản xuất phân compost có giá tối đa hơn 583 ngàn đồng/tấn, xử lý bằng phương pháp đốt không thu hồi năng lượng có giá tối đa hơn 519 ngàn đồng/tấn.

Các mức giá này (áp dụng đối với rác thải sau phân loại) đã bao gồm chi phí xúc, vận chuyển và chôn lấp tro xỉ, nhưng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và các khoản thuế khác theo quy định.