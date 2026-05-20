Thành phố Đồng Nai ban hành đơn giá xử lý rác sinh hoạt 20/05/2026 18:11

Ngày 20-5, UBND thành phố Đồng Nai ban hành quyết định quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.

Quyết định này giá xử lý rác sinh hoạt xử lý bằng phương pháp sản xuất phân compost có giá tối đa hơn 583 ngàn đồng/tấn, xử lý bằng phương pháp đốt không thu hồi năng lượng có giá tối đa hơn 519 ngàn đồng/tấn.

Các mức giá này (áp dụng đối với rác thải sau phân loại) đã bao gồm chi phí xúc, vận chuyển và chôn lấp tro xỉ, nhưng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và các khoản thuế khác theo quy định.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 19-5-2026 và thay thế quyết định ban hành ngày 31-12- 2025.

Nhân viên thu gom rác sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Ảnh: VŨ HỘI.

Trước đó, theo quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai (nay TP Đồng Nai) ngày 31-12-2025 phê duyệt đơn giá tối đa đối với hoạt động xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp sản xuất mùn hữu cơ là 558.439 đồng/tấn rác. Mức giá này áp dụng đối với rác sinh hoạt đã phân loại để đưa vào nhà máy xử lý.

Tuy nhiên đến nay, 100% lượng rác thải sinh hoạt được các địa phương vận chuyển về khu xử lý chưa được phân loại. Vì vậy, khi chất thải rắn sinh hoạt được đưa về các nhà máy xử lý rác thì đơn vị phải thực hiện phân loại trước khi xử lý theo đúng quy định.

Do đó, các công ty xử lý rác thải sinh hoạt phải tổ chức thực hiện công đoạn phân loại rác tại nhà máy trước khi đưa vào xử lý. Điều này gây rất nhiều khó khăn do đơn vị xử lý vì phải thực hiện thêm một công đoạn và phải chi trả thêm.

Vì vậy khi UBND TP Đồng Nai ban hành quyết định giá xử lý rác thải sinh hoạt có mức 558.439 đồng/tấn rác khiến cho việc đấu thầu xử lý rác sinh hoạt ở các địa phương hầu hết đều không thành công vì giá xử lý quá thấp, doanh nghiệp xử lý rác thải sinh hoạt phải bù lỗ.

Trước những khó khăn này, UBND tỉnh Đồng Nai quyết định ban hành giá xử lý rác sinh hoạt mới cho phù hợp.