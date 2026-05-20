TP.HCM tiêu thụ điện kỷ lục trong tháng 5 20/05/2026 10:13

(PLO)- TP.HCM đã tiêu thụ điện cao kỷ lục trong những ngày giữa tháng 5 vừa qua, ngành điện nhanh chóng thực hiện các giải pháp nhằm tiết kiệm điện phù hợp và tiêu thụ điện hiệu quả.

Sáng 20-5, Pháp Luật TP.HCM tổ chức toạ đàm “Pháp lý về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả”.

Toạ đàm có sự tham gia của bà Nguyễn Thị Kim Ngọc - Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, Thạc sĩ Phạm Bình An - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM, ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đại diện ngành điện cùng các chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng.

TP.HCM tiêu thụ điện kỷ lục

Trình bày tham luận tại tọa đàm, ông Bùi Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM cho biết, trong những ngày tháng 5 vừa qua, TP.HCM liên tục ghi nhận các đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ thực tế dao động từ 36-37°C, tuy nhiên nhiệt độ cảm nhận ngoài trời có thời điểm lên đến 40-42°C.

Ông Bùi Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM trình bày tham luận tại toạ đàm. Ảnh: THUẬN VĂN

Không khí ngột ngạt bao trùm khiến các thiết bị làm mát tại hộ gia đình và tòa nhà công sở hoạt động hết công suất, dẫn đến sản lượng điện tiêu thụ liên tục lập kỷ lục mới.

Cụ thể như trong ngày 12-5 đạt 195,09 triệu kWh, ngày 13-5 đạt 196,19 triệu kWh hay ngày 14-5 mới nhất đạt 197,68 triệu kWh/ngày.

Theo ông Kiên, mức tiêu thụ ngày cao nhất năm 2026 tính đến thời điểm ngày 14-5 đã cao hơn 10,6% so với mức tiêu thụ cao nhất của năm 2025 (5-8-2025; 178,81 kWh). Công suất đỉnh Pmax lúc 15 giờ 30 ngày 14-5 đã đạt 9.471 MW, cao hơn 6% so với công suất đỉnh cao nhất năm 2025 (Pmax = 8.936 MW lúc 15 giờ 30 ngày 5-8-2025).

Sản lượng tiêu thụ điện tại TP.HCM những ngày qua cao kỷ lục. Ảnh: THUẬN VĂN

Mức tăng 6% công suất đỉnh phản ánh áp lực ngày càng lớn lên hệ thống điện TP.HCM trong bối cảnh biến đổi khí hậu và đô thị hóa gia tăng.

Giải pháp tiết kiệm ngành điện đang thực hiện

Ông Kiên chia sẻ nhiều giải pháp tiết kiệm điện, phát huy hiệu quả sử dụng điện trong thời gian tới mà ngành sẽ thực hiện như đẩy mạnh công tác kiện toàn lưới điện, giảm sự cố, giảm mất điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; tăng cường dự báo phụ tải, theo dõi hằng ngày dữ liệu SCADA, đo xa, dữ liệu từ Trung tâm Chăm sóc khách hàng cùng các giải pháp khác.

Ngành điện cũng đã rà soát các máy biến áp, đường dây vận hành lâu năm hoặc thường xuyên mang tải cao; hoàn tất bảo trì, bảo dưỡng, xử lý khiếm khuyết trước cao điểm mùa khô.

Ngành điện đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm điện đến người dân và doanh nghiệp. Ảnh: ĐÀO TRANG

Đặc biệt, ngành điện đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm điện đến người dân và doanh nghiệp. Trong đó, các chương trình vận động như phối hợp 168 xã phường trên địa bàn để tuyên truyền, tổ chức các đoàn kiểm tra chiếu sáng và đưa ra giải pháp phù hợp.

Đồng thời, tại các toạ đàm của cơ quan truyền thông, ngành điện đã cung cấp thông tin về công tác đảm bảo cung cấp điện mùa nắng nóng và các giải pháp tiết kiệm.

Đẩy mạnh công tác truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trên website, App CSKH, các nền tảng mạng xã hội; Tổ chức, triển khai các cuộc thi, sự kiện, Gameshow, để tài nghiên cứu về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; triển khai hoạt động tiết kiệm điện kết hợp công tác an sinh - xã hội

Hiện nay, ngành điện cũng phối hợp với Sở Công Thương TP.HCM vận động khách hàng dịch chuyển 5 – 10% công suất từ khung giờ 17 – 20 giờ sang sau 22 giờ (trong các tháng 4 đến 7) với tổng tiềm năng dịch chuyển là 210 MW.

TP.HCM đã bắt đầu mùa mưa, thường có nhiều sự cố do chuyển mùa. Ngành điện đã nắm bắt và thực hiện việc kiểm tra, hoàn thiện các điểm dễ xảy ra sự cố. Công tác kiểm toán năng lượng tại các doanh nghiệp đã có nhưng chất lượng và giải pháp chưa được kiểm soát. Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM

Hoàn tất ký thỏa thuận DR với 5.371 doanh nghiệp

Tại tọa đàm, ông Bùi Quốc Hoan - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (EVNSPC) thông tin: Thời gian qua, Tổng công ty Điện lực miền Nam bên cạnh công tác quản lý vận hành, đảm bảo cung cấp điện, đầu tư xây dựng… việc quản lý từ phía cầu (phía khách hàng sử dụng điện) được xác định có vai trò đặc biệt quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng.

Chương trình Điều chỉnh phụ tải điện (Demand Response - DR) được phối hợp chặt chẽ với khách hàng để triển khai.

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN, ngay từ đầu năm, Tổng công ty chỉ đạo các công ty điện lực, đơn vị thành viên phối hợp các cơ quan chính quyền, đoàn thể, các ban ngành địa phương vận động khách hàng tham gia thực hiện chương trình DR.

Đồng thời, tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức đối với khách hàng về chương trình DR để khách hàng thấu hiểu, đồng hành và chia sẻ. Hiện nay, chương trình DR hiện được triển khai theo hình thức ưu đãi phi thương mại và tự nguyện.

Tổng công ty đã hoàn tất ký thỏa thuận DR với 5.371 doanh nghiệp trên địa bàn tám tỉnh, TP phía Nam như An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Tây Ninh, Vĩnh Long.

Với nỗ lực đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục của Tổng công ty Điện lực miền Nam, trong những năm gần đây, hệ thống điện khu vực miền Nam đã duy trì được cân đối cung - cầu và chưa phải kích hoạt sự kiện DR nào. Tuy nhiên, đây không có nghĩa chương trình không phát huy tác dụng - hiệu quả của DR thể hiện ở ba khía cạnh quan trọng hơn:

Thứ nhất là hiệu quả phòng ngừa (dự phòng) luôn sẵn sàng: Toàn bộ 5.371 doanh nghiệp đã ký cam kết, được cập nhật đầy đủ trên hệ thống quản lý DRMS. Bất kỳ lúc nào hệ thống điện căng thẳng, EVNSPC có thể huy động tức thời 260 MW (trong 2 giờ) và 555 MW (trong 24 giờ) mà không cần đầu tư thêm hạ tầng phát điện.

Thứ hai là hiệu quả thay thế nguồn cung - tiết kiệm chi phí đầu tư: 260 MW (trong 2 giờ) và 555 MW (trong 24 giờ) năng lực DR là kết quả hợp tác chung tay của doanh nghiệp cùng ngành điện. Khách hàng tự nguyện chủ động quyết định quy mô/loại phụ tải sẽ điều chỉnh giảm trong thời gian diễn ra sự kiện DR khi có yêu cầu từ ngành điện. Đây là giải pháp kinh tế nhất, nhanh nhất để bổ sung năng lực dự phòng cho hệ thống điện.

Thứ ba là hiệu quả nâng cao ý thức và văn hóa sử dụng điện. Với sự ủng hộ của các cấp có thẩm quyền, các ban/ngành địa phương; quá trình vận động, ký kết và duy trì thỏa thuận DR đã tạo ra một cộng đồng doanh nghiệp có nhận thức đúng đắn, hiểu rõ bản chất và trách nhiệm trong việc đảm bảo an ninh năng lượng; tin tưởng vào cơ chế phối hợp giữa ngành điện-địa phương-khách hàng sử dụng điện.

Lợi ích khi doanh nghiệp tham gia Chương trình DR

Đánh giá về lợi ích khi doanh nghiệp tham gia chương trình DR, ông Bùi Quốc Hoan chia sẻ có sáu lợi ích thiết thực như sau:

Một là ưu tiên đảm bảo cấp điện ổn định: Doanh nghiệp tham gia DR được EVNSPC và công ty điện lực địa phương theo dõi sát sao, ưu tiên đảm bảo chất lượng điện áp và độ tin cậy cấp điện - lợi ích vô cùng thiết thực, đặc biệt trong mùa nắng nóng.

Ông Bùi Quốc Hoan, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Nam phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: THUẬN VĂN

Hai là rút ngắn thời gian xử lý sự cố: Khi xảy ra sự cố, doanh nghiệp trong danh sách DR được ưu tiên phục hồi cấp điện sớm hơn, giảm thiểu thiệt hại kinh tế từ ngừng sản xuất đột ngột.

Ba là tư vấn miễn phí tiết kiệm điện và tối ưu hóa sản xuất: EVNSPC hỗ trợ kiểm toán năng lượng, tư vấn cải tiến thiết bị, xây dựng lịch sản xuất hợp lý theo biểu giá điện nhiều thành phần.

Trên thực tế, nguồn cung điện không thể tăng ngay lập tức, nhưng nhu cầu điện thì tăng mỗi ngày. Do đó, chính sự đồng hành của doanh nghiệp trong việc linh hoạt sử dụng điện khi hệ thống mất cân đối cung cầu là giải pháp nhanh nhất, hiệu quả nhất và ít tốn kém nhất. Ông Bùi Quốc Hoan - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Nam

Bốn là chủ động ứng phó, tránh cắt điện đột ngột: Được thông báo trước 2-24 giờ theo quy trình, doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị, điều chỉnh kế hoạch sản xuất thay.

Năm là thực thi đúng nghĩa vụ pháp lý: Tham gia DR là một trong những cách cụ thể để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tiết kiệm điện bắt buộc theo Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Chỉ thị 10/CT-TTg, tránh rủi ro pháp lý trong kiểm tra, giám sát.

Cuối cùng là nâng cao uy tín và trách nhiệm xã hội: Tham gia DR là minh chứng cụ thể về cam kết phát triển bền vững, nâng cao hình ảnh và giá trị thương hiệu doanh nghiệp.