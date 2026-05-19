7 chuyên gia đầu ngành sẽ phản biện điều chỉnh quy hoạch tỉnh Lâm Đồng 19/05/2026 09:52

(PLO)- Ủy viên phản biện điều chỉnh quy hoạch tỉnh Lâm Đồng có bảy người là chuyên gia về kiến trúc, quy hoạch, chiến lược chính sách.

Theo dự kiến, hôm nay 19-5, Hội đồng thẩm định tổ chức phiên họp thẩm định Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì.

Một góc TP Đà Lạt cũ.

Hội đồng thẩm định sẽ cho ý kiến với dự thảo báo cáo thẩm định hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn sẽ trình bày báo cáo tóm tắt nội dung điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng trước Hội đồng thẩm định; giải trình, tiếp thu, làm rõ tại phiên họp về một số nội dung trong điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng

Được biết, sáu Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định là sáu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Hội đồng thẩm định còn có 14 thành viên là đại diện các Bộ Tài chính; Nông nghiệp và Môi trường; Công Thương; Xây dựng; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Khoa học và Công nghệ; Nội vụ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngoại giao; Tư pháp; Công an; Quốc phòng và Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Một góc đô thị Phan Thiết.

Có bảy chuyên gia là uỷ viên phản biện gồm: GS.TS. kiến trúc sư Nguyễn Tố Lăng, Nguyên Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; chuyên gia về lĩnh vực Tổ chức không gian, đô thị, nông thôn, sơ đồ, bản đồ và cơ sở dữ liệu về quy hoạch; PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế và Quản lý Công thuộc Đại học Kinh tế Quốc dân; Tiến sĩ Nguyễn Văn Toàn, Viện trưởng Viện nghiên cứu Quy hoạch nông nghiệp, nông thôn; Tiến sĩ Nguyễn Trung Thắng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược chính sách Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Vũ Quang Các, nguyên Vụ Trưởng Vụ Quản lý Quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính); Tiến sĩ Phạm S, Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và Tiến sĩ Lương Thanh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng.