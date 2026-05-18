5 nhà thầu không đủ năng lực bị Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu xử lý 18/05/2026 19:46

(PLO)- Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu Sở Xây dựng và hai xã, phường khẩn trương chỉ đạo xử lý năm nhà thầu không đủ năng lực theo quy định pháp luật.

Ngày 18-5, UBND TP Đà Nẵng cho hay đã có công văn liên quan đến báo cáo, rà soát định kỳ năng lực nhà thầu quý I-2026.

Theo đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở Xây dựng, UBND xã Nam Trà My và phường Hòa Xuân rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Gói thầu xây lắp tại dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 14B do liên danh Công ty CP đầu tư hạ tầng Đông Sơn – Công ty CP Tập đoàn Cienco4 thực hiện. Ảnh: TẤN VIỆT

Các đơn vị này phải đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm thực tế phù hợp với thông tin cung cấp trong hồ sơ dự thầu; đảm bảo tiến độ triển khai, hoàn thành công trình. Trường hợp phát sinh vướng mắc phải kịp thời báo cáo UBND TP xem xét, xử lý.

Trường hợp không báo cáo đầy đủ, kịp thời, để xảy ra tình trạng nhà thầu được lựa chọn không đảm bảo năng lực, tiến độ công trình chậm trễ thì các đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND TP.

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu Sở Xây dựng, UBND xã Nam Trà My và phường Hòa Xuân khẩn trương chỉ đạo xử lý năm nhà thầu không đủ năng lực theo quy định pháp luật.

Cụ thể, liên danh Công ty CP đầu tư hạ tầng Đông Sơn – Công ty CP Tập đoàn Cienco4 thực hiện gói thầu xây lắp tại dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 14B. Dự án đã được gia hạn tiến độ đến tháng 9-2026, tuy nhiên sản lượng thi công của nhà thầu chỉ đạt gần 43%, mặc dù chủ đầu tư có nhiều văn bản đôn đốc.

Công ty TNHH Kachi Việt Nam thực hiện gói thầu xây lắp tại dự án đường giao thông khu dân cư làng Ông Rế (xã Nam Trà My). Năng lực của nhà thầu này được đánh giá yếu.

Ba nhà thầu còn lại là Công ty TNHH MTV An Việt Trí, Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ và xây dựng Vương Thành Long, liên danh Công ty TNHH An Việt Trí và Công ty TNHH Mai Phương Minh đang thực hiện các dự án tại phường Hòa Xuân.

Cả ba nhà thầu này đều dừng thi công không có lý do chính đáng 28 ngày liên tục và đề nghị chấm dứt hợp đồng.