Quốc lộ 14B ở Đà Nẵng chậm tiến độ, viện kiểm sát vào cuộc 14/01/2026 17:37

Ngày 14-1, Viện KSND TP Đà Nẵng cho hay, Viện KSND khu vực 4 đã xác minh vụ việc có dấu hiệu xâm phạm lợi ích công lĩnh vực môi trường liên quan đến dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B (đoạn qua xã Hòa Tiến).

Theo Viện KSND TP Đà Nẵng, Quốc lộ 14B là trục giao thông huyết mạch, có mật độ phương tiện lớn.

Tuy nhiên, quá trình thi công dự án kéo dài, mặt đường xuống cấp trầm trọng, xuất hiện nhiều điểm hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đồng thời ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân và gây ô nhiễm môi trường.

Dự án Quốc lộ 14B có những thời điểm không thấy bóng dáng công nhân, máy móc thi công. Ảnh: TẤN VIỆT

Thực trạng này đã được người dân phản ứng gay gắt và các cơ quan báo chí đồng loạt đưa tin. Nắm bắt tình hình này, Viện KSND khu vực 4 đã chủ động tiến hành xác minh, làm việc trực tiếp với UBND xã Hòa Tiến và người dân địa phương.

Qua xác minh, Viện KSND khu vực 4 nhận thấy dự án không bảo đảm tiến độ và yêu cầu kỹ thuật, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông rất lớn.

Từ kết quả xác minh, đánh giá hồ sơ tài liệu và làm rõ trách nhiệm của các bên, Viện KSND khu vực 4 thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định của Nghị quyết 205/2025 của Quốc hội nhằm áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích công, phòng ngừa và ngăn chặn vi phạm.

Như PLO đã thông tin, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14B tại Đà Nẵng do Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Đông Sơn – Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 làm nhà thầu thi công. Dự án có tổng mức đầu tư ban đầu hơn 788 tỉ đồng, khởi công ngày 25-11-2023.

Về nguyên nhân chậm tiến độ, ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cho rằng dự án gặp nhiều khó khăn khách quan và chủ quan. Cụ thể là vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), chậm so với kế hoạch ban đầu hơn 10 tháng. Kế hoạch là phải hoàn thành trong tháng 12-2024.

Dự án khởi công rơi vào thời điểm tình hình nguồn cung vật liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng cũ gặp nhiều khó khăn. Ảnh hưởng của thời tiết, đặc biệt mưa kéo dài và bão trong các tháng giữa và cuối năm 2025 cũng gây gián đoạn thi công.

Ông Nam cũng thừa nhận năng lực nhà thầu còn hạn chế, chưa huy động đủ nhân vật lực theo cam kết, dẫn đến tiến độ thi công từng gói thầu bị chậm.

Vị này khẳng định sẽ chỉ đạo nhà thầu tăng cường máy móc thiết bị, tăng ca, tăng kíp để hoàn thành các hạng mục công trình đảm bảo chất lượng.

Đối với các nhà thầu vi phạm tiến độ, Sở Xây dựng đã ban hành văn bản nhắc nhở, cảnh cáo, quyết định xử phạt hợp đồng và sẽ xem xét xử lý theo hợp đồng nếu không khắc phục trong thời gian tới.

Cũng theo ông Nam, vốn công trình về mặt xây lắp không tăng, nhưng về GPMB tăng so với dự báo trước đây khoảng 187 tỉ đồng để hỗ trợ thêm về nhà cửa, vật kiến trúc cho người dân.