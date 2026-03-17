Một cửa hàng xăng dầu bị phạt vì bán cao hơn giá tối đa 17/03/2026 17:28

(PLO)- Cơ quan chức năng vừa tiến hành xử phạt một doanh nghiệp xăng dầu bán cao hơn mức tối đa nhà nước quy định.

Ngày 17-3, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình vừa xử phạt một doanh nghiệp xăng dầu bán giá cao hơn mức giá tối đa nhà nước quy định.

Cụ thể, ngày 12-3, Đội Quản lý thị trường số 7 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình) nhận được phản ánh của người dân về việc một cửa hàng xăng dầu trên địa bàn có dấu hiệu bán cao hơn giá do Bộ Công Thương công bố.

Đội Quản lý thị trường số 7 đã kiểm tra Cửa hàng xăng dầu số 1 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển và thương mại Lĩnh Lương, tại đường 21B, xã Ninh Giang.

Kết quả kiểm tra cho thấy cửa hàng này bán xăng dầu vượt mức giá tối đa trong khung giá do Nhà nước ban hành đúng như phản ánh của người dân.

Hình ảnh công chức Đội Quản lý thị trường số 7 kiểm tra tại cửa hàng. Ảnh: QLTT

Ngày 13-3, Đội Quản lý thị trường số 7 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần đầu tư phát triển và thương mại Lĩnh Lương về hành vi vi phạm nói trên với số tiền phạt 35 triệu đồng.

Ngoài bị phạt tiền, doanh nghiệp buộc hoàn trả cho khách hàng toàn bộ số tiền chênh lệch đã thu cao hơn quy định.

Cơ quan chức năng cho biết phản ánh từ người dân góp phần giúp phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và ổn định thị trường.

Thời gian gần đây, thị trường xăng dầu thế giới chịu tác động từ căng thẳng gia tăng tại khu vực Trung Đông, khiến giá dầu có xu hướng biến động khó lường. Trước tình hình này, Bộ Công Thương đã yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối và hệ thống phân phối bảo đảm nguồn cung, tuân thủ nghiêm quy định về giá bán, không để xảy ra tình trạng găm hàng hoặc bán cao hơn giá điều hành.

Cơ quan quản lý cũng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên cả nước, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.