Giá xăng dầu tối 14-3: Xăng A95 ở mức 25.575 đồng/lít 14/03/2026 19:53

(PLO)- Tại kỳ điều hành giá xăng dầu tối 14-3, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ nguyên giá bán các mặt hàng xăng dầu như tại kỳ điều hành ngày 12-3.

Tối 14-3, Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo Nghị quyết 36 của Chính phủ.

Tại kỳ điều hành giá xăng dầu hôm nay, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ nguyên giá bán các mặt hàng xăng dầu như tại kỳ điều hành ngày 12-3.

Cụ thể, giá xăng E5 không cao hơn 22.504 đồng/lít, xăng A95 không cao hơn 25.575 đồng/lít, dầu diesel không cao hơn 27.025 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 26.932 đồng/lít, dầu mazut ở mức 18.661 đồng/kg.

Việc chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu được thực hiện theo Quyết định số 450 ngày 12-3 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Cụ thể, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học: 4.000 đồng/lít; xăng không chì: 4.000 đồng/lít; dầu diesel: 5.000 đồng/lít; dầu hỏa: 4.000 đồng/lít; dầu mazut: 4.000 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, trước diễn biến tăng mạnh của giá xăng dầu thế giới do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, việc điều hành giá xăng dầu như trên nhằm góp phần ổn định thị trường xăng dầu và hạn chế tác động đến kinh tế - xã hội.

Từ giữa tuần trước đến nay, thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh. Trong nước, công tác điều hành giá xăng dầu cũng được thực hiện liên tục, gần như theo ngày.

Lý giải về việc điều hành này, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết trước đây giá xăng dầu trong nước được điều hành định kỳ hằng tuần, vào thứ Năm. Việc điều chỉnh giá được tính toán dựa trên giá cơ sở của xăng dầu thế giới trong khoảng thời gian của kỳ điều hành trước đó.

Tuy nhiên, xung đột tại Trung Đông khiến giá xăng dầu thế giới biến động mạnh, tăng giảm đột ngột theo từng ngày, thậm chí từng giờ. Trong bối cảnh mới, cơ chế điều hành theo chu kỳ cố định đã bộc lộ những hạn chế nhất định.

Trước tình hình này, Bộ Công Thương đã báo cáo và được Thủ tướng Phạm Minh Chính cho phép áp dụng cơ chế điều hành giá linh hoạt hơn theo Nghị quyết số 36. Theo đó, nếu giá xăng dầu thế giới biến động bất thường, tăng trên 7%, cơ quan quản lý có thể xem xét điều hành giá sớm, thậm chí theo từng ngày. Đồng thời, việc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu cũng được triển khai để giảm bớt tác động tới thị trường.

“Việc điều hành giá linh hoạt theo diễn biến thị trường sẽ giúp phản ánh sát hơn sự biến động tăng giảm của giá xăng dầu thế giới. Cơ quan quản lý cũng mong doanh nghiệp và người dân thấu hiểu cơ chế điều hành hiện nay, bởi đây là giải pháp kịp thời và cần thiết trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang biến động mạnh”, ông Linh chia sẻ.

Theo tính toán của nhà điều hành, trước khi chi, Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn khoảng hơn 5.600 tỉ đồng. Với mức chi sử dụng 4.000 đồng/lít xăng và 5.000 đồng/lít dầu, quỹ này chỉ có thể hỗ trợ bình ổn giá trong khoảng 15 ngày nếu tiếp tục duy trì mức chi như hiện nay.