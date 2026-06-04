Ấn Độ là mỏ vàng mới của sầu riêng Việt? 04/06/2026 15:31

(PLO)- Các chuyên gia và doanh nghiệp đều kỳ vọng mở thêm đầu ra cho ngành sầu riêng trong bối cảnh cần giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống.

Sầu riêng Việt đang tiến gần hơn với thị trường tỉ dân mới - Ấn Độ. Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, dự kiến vào khoảng tháng 7-2026 tới đây nước này sẽ hoàn tất thủ tục cho phép nhập khẩu chính thức từ Việt Nam.

Nếu theo đúng kế hoạch thì sầu riêng Việt Nam sẽ được Ấn Độ mở cửa trước cả Thái Lan. Vì thế, các chuyên gia và doanh nghiệp đều kỳ vọng mở thêm đầu ra cho ngành sầu riêng trong bối cảnh cần giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống.

Nhiều kỳ vọng thị trường mới

Đắk Lắk hiện là khu vực có diện tích trồng sầu riêng lớn nhất của cả nước. Ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh này cho biết, khoảng 2 tháng nữa, khu vực Tây Nguyên sẽ bước vào vụ thu hoạch mới. Ngoài các thị trường xuất khẩu truyền thống, việc nhà nước đàm phán thành công mở cửa thị trường Ấn Độ đang mang lại nhiều kỳ vọng cho ngành sầu riêng nơi đây.

"Dự kiến sản lượng sầu riêng năm nay của tỉnh sẽ tăng khoảng 20% so với các năm, đạt trên 500.000 tấn. Vì thế, việc mở cửa một thị trường mới, mang ý nghĩa rất tích cực cho người nông dân lẫn doanh nghiệp" - ông Trung nói.

Ông Trung cho biết thêm, vụ mùa sầu riêng ở Đắk Lắk và Tây Nguyên thường không bị ảnh hưởng bởi kim loại nặng nên khả năng tiêu thụ tốt. Thêm vào đó, vụ thu hoạch cơ bản không bị đụng hàng với Thái Lan. Do đó có thể kỳ vọng vụ mùa năm nay sẽ có nhiều tích cực, tiếp tục duy trì đà xuất khẩu sang các thị trường truyền thống.

Chia sẻ góc nhìn tổng quan, ông Nguyễn Văn Mười - Phó tổng thư ký Hiệp hội sầu riêng Việt Nam nhìn nhận thị trường Ấn Độ sẽ mở ra sự tăng trưởng về kim ngạch xuất khẩu cho ngành sầu riêng, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang nỗ lực giảm phụ thuộc xuất khẩu vào các thị trường truyền thống.

Tuy nhiên theo ông Mười, dù sở hữu dân số hơn 1, 4 tỉ người, thị trường này rất khó mang lại sự tăng trưởng vượt bậc ngay lập tức như Trung Quốc. Điều này liên quan tới khẩu vị cũng như mối quan tâm về sầu riêng của người tiêu dùng Ấn Độ.

Việc mở rộng thêm thị trường mới được kỳ vọng sẽ giúp sầu riêng Việt gia tăng kim ngạch xuất khẩu. Ảnh: THU HÀ

Xây dựng thị trường và quan sát thị hiếu tiêu dùng

Ông Mười cho rằng người Ấn Độ vốn biết về sầu riêng nhưng không nhiều và đa dạng như Trung Quốc. Do đó, khi chúng ta đem sầu riêng Việt sang thị trường này thì cũng phải chấp nhận xây dựng thị trường tiêu dùng mới.

"Theo tìm hiểu, người tiêu dùng Ấn Độ hiện chỉ quen dùng sầu riêng sấy khô hoặc cơm sầu riêng đông lạnh. Do đó, họ cần phải có thời gian để thích nghi với mùi vị, hành vi tiêu dùng đối với sầu riêng tươi của chúng ta"- ông Mười nói.

Đại diện một doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng tại Đắk Lắk cũng đánh giá sẽ cần thời gian để khai phá thị trường Ấn Độ, như cách trước đây chúng ta đưa thanh long vào thị trường này.

Doanh nghiệp này đang tìm hiểu về khẩu vị, đặc tính tiêu dùng, phân bổ chi tiêu của người dân Ấn Độ để có sự chuẩn bị chu đáo nhất trước khi xâm nhập thị trường.

Tuy nhiên, vị này nhìn nhận các sản phẩm chế biến sâu sẽ phù hợp với Ấn Độ hơn là dạng quả tươi hoặc đông lạnh, do liên quan tới khâu vận chuyển cũng như hạ tầng thị trường nơi đây.

"Sẽ rất vất vả để chúng ta xây dựng một thị trường tiêu dùng mới, nhất là tại Ấn Độ. Theo tôi, để phát triển thị trường này cần đầu tư bài bản vào tiếp thị và xây dựng trải nghiệm người dùng. Điều này cần chi phí không nhỏ, thời gian khá dài.

Đại diện Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cũng đánh giá Ấn Độ là thị trường tiềm năng dù người tiêu dùng cần thời gian làm quen với hương vị sầu riêng Việt Nam. Việc mở rộng thị trường được kỳ vọng tạo dư địa tăng trưởng bền vững cho ngành hàng này.

Ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam cũng nhìn nhận thị trường Ấn Độ đối với sầu riêng Việt Nam mang tính chất chiến lược dài hạn hơn là một "mỏ vàng" có thể khai thác ngay lập tức.

Dù vậy, đây cũng là thị trường mà nhiều quốc gia khác, đơn cử như Thái Lan đang muốn dò đường. Vì thế, việc tuân thủ các quy định về xuất khẩu và xây dựng chiến lược phát triển thị trường bài bản sẽ giúp gia tăng cơ hội cho sầu riêng Việt tại đây.