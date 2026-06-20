Từ 1-7, được hoàn tiền vé nếu chuyến bay delay từ 4 tiếng trở lên 20/06/2026 17:44

(PLO)- Theo Nghị định mới, nếu chuyến bay bị delay từ 4 tiếng trở lên, hành khách được hoàn trả toàn bộ tiền vé nếu không đồng ý đổi thời gian đi hoặc đổi hành trình.

Chính phủ mới ban hành Nghị định 208/2026 về vận tải hàng không, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7. Trong đó, đáng chú ý là các quy định về nghĩa vụ hỗ trợ và bồi thường cho hành khách khi chuyến bay bị chậm, hủy hoặc thay đổi lịch trình.

Delay từ 4 tiếng, phải hoàn trả toàn bộ tiền vé

Cụ thể, khi người vận chuyển dự kiến một chuyến bay bị chậm, người vận chuyển có nghĩa vụ thông báo, xin lỗi hành khách và nêu lý do; cập nhật thời gian dự kiến mới để hiển thị trên màn hình thông tin chuyến bay tại cảng hàng không với tần suất ít nhất 30 phút/1 lần.

Với chuyến bay chậm từ 2 giờ trở lên, người vận chuyển phải phục vụ nước uống hoặc cung cấp voucher có giá trị tương đương cho hành khách. Ngoài ra, người vận chuyển có trách nhiệm đổi thời gian đi hoặc đổi hành trình khi hành khách có yêu cầu.

Với chuyến bay chậm từ 3 giờ trở lên, hành khách sẽ được phục vụ đồ ăn hoặc cung cấp voucher có giá trị tương đương; và được đổi thời gian, đổi hành trình.

Với chuyến bay chậm từ 4 giờ trở lên, người vận chuyển phải thực hiện các nghĩa vụ nêu trên, cùng với đó, phải hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc hoàn trả tiền phần vé chưa sử dụng khi hành khách không đồng ý đổi thời gian đi hoặc đổi hành trình.

Song song đó, phải bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé trên chuyến bay. Tuy nhiên, Nghị định nêu rõ, quy định này chỉ áp dụng với trường hợp chậm chuyến do lỗi của người vận chuyển.

Từ 1-7, hành khách được hoàn tiền vé nếu chuyến bay delay từ 4 tiếng trở lên. Ảnh: M.T

Với chuyến bay chậm từ 6 giờ trở lên, bên cạnh việc có nghĩa vụ thực hiện các quy định tương tự như trên. Thì người vận chuyển phải bố trí nơi nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế, nếu thời gian chậm trong khoảng từ 7 giờ đến trước 22 giờ.

Trường hợp thời gian chậm trong khoảng từ 22 giờ hôm trước đến trước 7 giờ ngày hôm sau phải bố trí chỗ ngủ, nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương hoặc giải pháp thay thế nếu được sự đồng ý của hành khách.

Quy định này không áp dụng trong trường hợp hành khách chấp nhận hoàn vé.

Nghị định cũng nêu rõ, chuyến bay bị chậm là chuyến bay có thời gian đi thực tế muộn hơn 15 phút so với lịch bay căn cứ. Chuyến bay bị chậm kéo dài là chuyến bay bị chậm từ 4 giờ so với lịch bay căn cứ.

Và lịch bay căn cứ là lịch bay công bố của người vận chuyển, cập nhật đến thời điểm 15 giờ (giờ Hà Nội) của ngày hôm trước ngày dự kiến khai thác.

Hoàn vé nếu thay đổi lịch bay

Nghị định 208 cũng quy định nghĩa vụ của người vận chuyển với hành khách trong trường hợp thay đổi lịch bay. Theo đó, từ thời điểm mở bán cho đến khi công bố lịch bay căn cứ, người vận chuyển thay đổi lịch của chuyến bay sớm hoặc muộn hơn 5 giờ, thì phải có trách nhiệm thông báo cho hành khách.

Cùng với đó, hoàn vé cho hành khách hoặc chuyển đổi hành trình, chuyển đổi thời gian đi phù hợp hoặc chuyển sang chuyến bay khác trong vòng 72 giờ so với giờ trên vé.

Sau thời điểm công bố lịch bay căn cứ, các chuyến bay có giờ đi dự kiến sớm hơn 4 giờ, người vận chuyển cũng phải thực hiện quy định hoàn vé như trên.

Còn các chuyến bay có giờ đi dự kiến biến động trong khoảng thời gian sớm hơn không quá 4 giờ hoặc muộn hơn không quá 15 phút so với lịch bay căn cứ, người vận chuyển thực hiện theo quy định của hãng.