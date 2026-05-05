Việt Nam dự Triển lãm Quốc phòng và Hàng không vũ trụ SAHA 2026 tại Thổ Nhĩ Kỳ 05/05/2026 22:35

(PLO)- Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tham dự Triển lãm Quốc phòng và Hàng không vũ trụ SAHA 2026 diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, làm Trưởng đoàn đã tham dự Triển lãm Quốc phòng và Hàng không vũ trụ SAHA 2026 diễn ra tại Istanbul.

Tham dự các hoạt động của đoàn còn có Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đặng Thị Thu Hà.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng (trái), Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn. Ảnh: KIỀU TRINH

Được tổ chức định kỳ hai năm một lần từ năm 2018, SAHA là một trong những triển lãm quốc tế quy mô lớn trong lĩnh vực quốc phòng, hàng không vũ trụ và công nghệ không gian.

Năm nay, sự kiện quy tụ hơn 1.700 doanh nghiệp đến từ 120 quốc gia, bao gồm các tập đoàn quốc phòng hàng đầu, cơ quan chính phủ, tổ chức quân sự cùng nhiều trung tâm nghiên cứu – phát triển.

Triển lãm giới thiệu hơn 300 sản phẩm, giải pháp công nghệ quốc phòng mới, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như hệ thống trên bộ, không quân, hải quân, công nghệ không gian, các hệ thống không người lái và các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, công nghệ số hóa.

Việc tham dự SAHA 2026 tiếp tục khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam trong thúc đẩy hội nhập quốc tế về quốc phòng, phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự lực, tự cường, hiện đại và lưỡng dụng.

Đây cũng là dịp để Bộ Quốc phòng Việt Nam giới thiệu năng lực công nghiệp quốc phòng, đồng thời trao đổi kinh nghiệm tổ chức, chuẩn bị cho Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba dự kiến diễn ra vào tháng 12.

Sự kiện quy tụ hơn 1.700 doanh nghiệp đến từ 120 quốc gia. Ảnh: KIỀU TRINH.

Trong khuôn khổ sự kiện, đoàn Việt Nam đã tham quan các gian trưng bày của nhiều tập đoàn công nghiệp quốc phòng lớn trên thế giới, tìm hiểu các thành tựu mới trong công nghệ quốc phòng, hàng không vũ trụ và các giải pháp công nghệ lưỡng dụng, qua đó thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ.

Đáng chú ý, Viettel High Tech thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel đã tham gia trưng bày 73 sản phẩm công nghệ cao thuộc tám lĩnh vực chủ chốt như radar, tác chiến điện tử, UAV, quang điện tử, thông tin quân sự, hệ thống chỉ huy – điều khiển, mô phỏng và mạng riêng 5G.

Danh mục này thể hiện định hướng xây dựng hệ sinh thái công nghệ quốc phòng toàn diện và năng lực làm chủ các công nghệ lõi.

Sự hiện diện của doanh nghiệp Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ – một thị trường có tiêu chuẩn công nghiệp quốc phòng cao và hệ sinh thái phát triển nhanh được đánh giá mang ý nghĩa chiến lược.

Việc các sản phẩm công nghệ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại đây là cơ sở để khẳng định chất lượng quốc tế của công nghệ “Make in Vietnam”.

Trong khuôn khổ triển lãm, Viettel High Tech đã làm việc với nhiều đối tác trong hệ sinh thái công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ như TÜBİTAK, SDT Space & Defence Technologies, Transvaro, STM và Roketsan.

Đoàn Việt Nam tham quan các gian hàng. Ảnh: KIỀU TRINH

Cách tiếp cận kết nối đa chiều từ nghiên cứu, phát triển đến tích hợp và thương mại hóa cho thấy định hướng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thông qua đó, doanh nghiệp Việt Nam không chỉ dừng lại ở giới thiệu sản phẩm mà còn hướng tới các cơ hội hợp tác đồng phát triển, tích hợp công nghệ và tham gia các chương trình quy mô lớn.

Việc tham dự SAHA 2026 được đánh giá là bước đi quan trọng, tạo nền tảng để các giải pháp công nghệ quốc phòng Việt Nam mở rộng thị trường quốc tế, từng bước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng công nghiệp quốc phòng toàn cầu.