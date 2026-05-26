Phường Tân Định, TP.HCM: 100% hồ sơ đúng hạn sau 1 năm vận hành chính quyền 2 cấp 26/05/2026 12:06

(PLO)- Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Tân Định, TP.HCM đã tiếp nhận, giải quyết gần 15.000 hồ sơ hành chính với tỉ lệ 100% đúng và trước hạn.

Sáng 26-5, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Định, TP.HCM, tổ chức hội nghị hội nghị sơ kết sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 tại phường Tân Định.

Toàn cảnh hội nghị tại phường Tân Định. Ảnh: LÊ THOA

Phân cấp, phân quyền giúp địa phương chủ động

Báo cáo về 1 năm vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, bà Dương Thị Hồng Gấm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Định, cho biết đến nay, hệ thống chính trị tại phường cơ bản hoạt động ổn định. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, thu ngân sách vượt chỉ tiêu được giao; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực; bộ máy từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn; chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp được nâng lên. Việc thực hiện phân cấp, phân quyền giúp địa phương chủ động hơn trong quản lý, điều hành; nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức và rút ngắn thời gian xử lý công việc tại cơ sở.

Bà Dương Thị Hồng Gấm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Định, báo cáo tại hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Từ 1-7-2025 đến nay, có 899 nhiệm vụ mới được phân cấp, phân quyền, ủy quyền; 372 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của phường; 225 thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Tính đến 20-5, phường Tân Định tiếp nhận 14.807 hồ sơ, giải quyết 14.776 hồ sơ và 100% hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn

Tuy nhiên, bà Gấm nhìn nhận khối lượng công việc tăng lớn sau phân cấp, phân quyền trong khi biên chế và nguồn nhân lực chưa được bổ sung tương xứng; một số cán bộ, công chức phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực. Hạ tầng công nghệ thông tin và các phần mềm chuyên ngành chưa đồng bộ hoàn toàn; việc liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các ngành còn có lúc chưa ổn định.

Để đáp ứng giai đoạn phát triển mới, phường Tân Định kiến nghị Trung ương hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Xem xét điều chỉnh định mức biên chế phù hợp với đặc thù đô thị lớn và khối lượng công việc thực tế sau phân cấp, phân quyền. Hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền và kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn đồng bộ.

Cùng với đó, kiến nghị TP quan tâm bố trí biên chế và vị trí việc làm phù hợp với khối lượng công việc thực tế tại địa phương. Tăng cường hỗ trợ nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực chuyển đổi số, quản lý đô thị, đất đai và công nghệ thông tin.

Từng cán bộ phải nâng cao tinh thần trách nhiệm

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Đức Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Định, nhấn mạnh để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cũng như chủ đề năm 2026, phường Tân Định xác định xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thật sự trách nhiệm, chuyên nghiệp, có năng lực số, có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Ông Lê Đức Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Định, phát biểu kết luận.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp khu phố và đội ngũ nhân sự. Hoàn thiện quy chế làm việc, quy trình phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị; bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ hiệu quả.

“Từng đồng chí trong cấp ủy, chính quyền, từng cán bộ, công chức phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xử lý công việc. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hoặc giải quyết công việc chậm trễ làm ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp” – ông nhấn mạnh.

Phường cũng tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công; xây dựng đội ngũ cán bộ “gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá hiệu quả công việc.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Định nhấn mạnh với những vấn đề phát sinh từ cơ sở, phải chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời ngay từ đầu, không để kéo dài, phát sinh điểm nóng hoặc gây bức xúc trong nhân dân.