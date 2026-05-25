Hãng truyền hình CNN muốn tiếp tục kể những câu chuyện về một 'Việt Nam mới' 25/05/2026 22:24

(PLO)- Phó Chủ tịch điều hành Hãng truyền hình CNN mong muốn tiếp tục kể những câu chuyện về một “Việt Nam mới”.

Ngày 25-5, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã tiếp ông Phil Nelson, Phó Chủ tịch điều hành Hãng truyền hình CNN (Hoa Kỳ) nhằm trao đổi về khả năng hợp tác truyền thông, quảng bá hình ảnh Việt Nam và công tác tuyên truyền cho Năm APEC 2027 do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và ông Phil Nelson, Phó Chủ tịch điều hành Hãng truyền hình CNN (Hoa Kỳ). Ảnh: BNG

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao thiện chí, sự quan tâm và những đóng góp tích cực của CNN đối với Việt Nam trong thời gian qua thông qua các chương trình, phóng sự giới thiệu đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới khán giả toàn cầu; đặc biệt là các dự án hợp tác với bộ, ngành và địa phương nhằm quảng bá du lịch, hình ảnh quốc gia và các địa phương của Việt Nam ra quốc tế.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Trong bối cảnh đó, việc đăng cai APEC 2027 không chỉ là vinh dự lớn mà còn là cơ hội quan trọng để quảng bá hình ảnh đất nước, giới thiệu những thành tựu phát triển, bản sắc văn hóa, tiềm năng du lịch cũng như định hướng phát triển của Việt Nam tới cộng đồng quốc tế, đặc biệt là thế hệ trẻ thông qua các nền tảng truyền thông đa phương tiện và công nghệ mới.

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Phil Nelson cảm ơn các bộ, ngành và địa phương của Việt Nam đã hợp tác, hỗ trợ CNN trong thời gian qua; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục kể những câu chuyện về một “Việt Nam mới” – quốc gia đang phát triển mạnh mẽ về kinh tế, đổi mới sáng tạo, công nghệ và sở hữu nền văn hóa giàu bản sắc.

Ông Phil Nelson cho biết CNN đang đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng, mở rộng từ truyền hình truyền thống sang các nền tảng số và mạng xã hội như TikTok, Facebook, YouTube và Instagram nhằm tiếp cận hiệu quả hơn với thế hệ khán giả trẻ.

Phó Chủ tịch điều hành Hãng truyền hình CNN mong muốn tiếp tục kể những câu chuyện về một “Việt Nam mới”. Ảnh: BNG

Ông cũng bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác với các cơ quan, địa phương của Việt Nam trong lĩnh vực truyền thông, quảng bá du lịch, văn hóa, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh tế; cạnh đó cho biết CNN quan tâm nghiên cứu các ý tưởng truyền thông, nội dung quảng bá và khả năng đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình chuẩn bị và tổ chức APEC 2027.

Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi và phối hợp chặt chẽ nhằm nghiên cứu các hình thức hợp tác phù hợp, góp phần quảng bá hiệu quả hình ảnh Việt Nam và Năm APEC 2027 tới bạn bè quốc tế.