Hà Nội công bố hàng loạt quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ 25/05/2026 11:18

(PLO)- Thiếu tướng Nguyễn Thành Long, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, được điều động, phân công giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy.

Sáng 25-5, tại Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư và Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Lê Trung Kiên đã công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định chuẩn y ông Phạm Quang Thanh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình, tham gia Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Bí thư cũng quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 đối với các ông: Nguyễn Thành Long - Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Trọng Diện và Hoàng Anh Tuấn.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội công bố nhiều quyết định điều động, phân công cán bộ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng hoa chúc mừng các nhân sự được điều động, phân công nhiệm vụ mới. Ảnh: QUANG THÁI

Theo đó, Thiếu tướng Nguyễn Thành Long thôi giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy, được điều động, phân công giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy.

Ông Nguyễn Việt Hà thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm nhiệm kỳ 2025-2030, để nhận nhiệm vụ Chánh Văn phòng Thành ủy.

Ông Lê Ngọc Anh được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Thanh Nam thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà nhiệm kỳ 2025-2030, được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

Bà Đỗ Thị Lan Hương thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Trúc Anh thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sơn Đồng để được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Đình Trường thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sơn Đồng nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngoài ra, ông Nguyễn Mạnh Huy thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đại Xuyên để đến công tác tại Văn phòng Thành ủy, làm thành viên Tổ nghiên cứu cơ chế, chính sách giúp việc Thường trực Thành ủy.

Ông Đào Việt Long được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đại Xuyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Minh thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín, đến công tác tại Văn phòng Thành ủy, tham gia Tổ nghiên cứu cơ chế, chính sách giúp việc Thường trực Thành ủy.